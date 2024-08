HYDEのニューアルバム「HYDE [INSIDE]」の発売日が10月16日に決定。またパッケージ盤の発売に先駆けて、9月13日に全曲配信がスタートすることが発表された。

アルバムにはSiM、MY FIRST STORY、Crystal Lakeといったバンドのメンバーがコンポーザーとして参加した楽曲や、ミュージックビデオを全編オーストリアで撮影したロックバラード「LAST SONG」など全13曲を収録予定。初回限定盤にはアルバム収録楽曲のMVやリリックビデオを収録したBlu-rayが付属する。またUNIVERSAL MUSIC STORE限定販売の完全数量限定BOX盤付属にはMVやリリックビデオに加え、「HYDE LIVE 2022」のダイジェスト映像が収められる。

さらにニューアルバムを携えてのワールドツアー「HYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR」の開催も決定。すでに出演がアナウンスされている韓国・釜山で行われるフェス「2024 BUSAN INTERNATIONAL ROCK FESTIVAL」のほか、台北、香港、ニューヨーク、ロサンゼルスでの単独公演のスケジュールも明らかに。今後、上海、成都、北京での公演も発表予定だ。

HYDE「HYDE [INSIDE]」収録曲

01. INSIDE HEAD

02. LET IT OUT

03. PANDORA

04. TAKING THEM DOWN

05. DEFEAT

06. 6or9

07. INTERPLAY(Album ver.)

08. ON MY OWN

09. BELIEVING IN MYSELF

10. BLEEDING

11. I GOT 666

12. SOCIAL VIRUS

13. LAST SONG

HYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR

2024年10月6日(日)韓国 釜山(※「2024 BUSAN INTERNATIONAL ROCK FESTIVAL」への出演)

2024年11月5日(火)台湾 台北 Zepp New Taipei

2024年11月7日(木)香港 MacPherson Stadium

2024年11月27日(水)アメリカ ニューヨーク Brooklyn Steel

2024年11月30日(土)アメリカ ロサンゼルス THE NOVO

and more