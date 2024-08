2025年1月4日、5日に千葉・幕張メッセ国際展示場で行われる新たな音楽フェス「rockin'on sonic」のヘッドライナーをPulpとWeezerが務める。

ロッキング・オンとクリエイティブマンがタッグを組み、新年を彩る洋楽フェスとして初開催される「rockin'on sonic」。今回の発表ではPulpとWeezerのほかManic Street Preachers、Primal Scream、The Lemon Twigs、Wednesdayの出演が決定した。アーティストは今後も追加される。

クリエイティブマンのオフィシャルサイトでは有料会員を対象に、本日8月15日15:00から19日18:00までチケットの先行予約を受け付ける。

rockin'on sonic

2025年1月4日(土)千葉県 幕張メッセ国際展示場

OPEN 12:00 / START 13:30(予定)



2025年1月5日(日)千葉県 幕張メッセ国際展示場

OPEN 11:00 / START 12:30(予定)



<出演者>

Pulp / Weezer / Manic Street Preachers / Primal Scream / The Lemon Twigs / Wednesday / and more