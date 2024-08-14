アニメ「KING OF PRISM」シリーズ最新作「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」のムビチケオンライン券に、新たな特典が登場。公開前日の8月15日限定で、一条シンの新規カットを使ったスマートフォン用壁紙が手に入る。
特典の壁紙は、公開までのカウントダウンを1と0で表現したデザイン。数字の部分からシンの姿が覗いている。なおムビチケオンライン券を使用した鑑賞者には、週替わりで4種のムビチケデジタルカードが鑑賞後に配布される。
「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」は8月16日公開。公開2日目の8月17日には一条シン役の寺島惇太、高田馬場ジョージ役の杉田智和らキャストが登壇する舞台挨拶が行われ、全国の劇場でライブビューイングも実施予定だ。
「『KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-』 公開記念舞台挨拶～グロリアス・シュワルツ！～」
日時：2024年8月17日（土）10:40の回（上映後舞台挨拶）／12:55の回（上映前舞台挨拶）
場所：東京都 新宿バルト9
登壇：蒼井翔太（如月ルヰ役）、武内駿輔（大和アレクサンダー役）、杉田智和（高田馬場ジョージ役）、小林竜之（高田馬場ジョージGS／池袋エィス役）、寺島惇太（一条シン役）、畠中祐（香賀美タイガ役）
※10:40の回でライブビューイングを実施。
「『KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-』 公開記念舞台挨拶～ナナイロノツドイ！～」
日時：2024年8月17日（土）16:50の回（上映後舞台挨拶）／19:05の回（上映前舞台挨拶）
場所：東京都 新宿バルト9
登壇：寺島惇太（一条シン役）、斉藤壮馬（太刀花ユキノジョウ役）、畠中祐（香賀美タイガ役）、八代拓（十王院カケル役）、五十嵐雅（鷹梁ミナト役）、永塚拓馬（西園寺レオ役）、内田雄馬（涼野ユウ役）
※16:50の回でライブビューイングを実施。
「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」
2024年8月16日（金）公開
スタッフ
監督：菱田正和
脚本：青葉譲
キャラクターデザイン：松浦麻衣、原将治
CGディレクター：乙部善弘
プリズムショー演出：京極尚彦、乙部善弘、今中菜々
プリズムジャンプ原案：加藤大典
音楽：石塚玲依
音響監督：長崎行男
原作：タカラトミーアーツ、シンソフィア、エイベックス・ピクチャーズ、タツノコプロ
アニメーション制作：タツノコプロ
配給：エイベックス・フィルムレーベルズ
製作：KING OF PRISM Project
キャスト
一条シン：寺島惇太
太刀花ユキノジョウ：斉藤壮馬
香賀美タイガ：畠中祐
十王院カケル：八代拓
鷹梁ミナト：五十嵐雅
西園寺レオ：永塚拓馬
涼野ユウ：内田雄馬
如月ルヰ：蒼井翔太
大和アレクサンダー：武内駿輔
高田馬場ジョージ：杉田智和
高田馬場ジョージGS / 池袋エィス：小林竜之
神浜コウジ：柿原徹也
速水ヒロ：前野智昭
仁科カヅキ：増田俊樹
(c)Ｔ－ＡＲＴＳ／syn Sophia／エイベックス・ピクチャーズ／タツノコプロ／KING OF PRISM Project