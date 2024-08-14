アニメ「KING OF PRISM」シリーズ最新作「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」のムビチケオンライン券に、新たな特典が登場。公開前日の8月15日限定で、一条シンの新規カットを使ったスマートフォン用壁紙が手に入る。

特典の壁紙は、公開までのカウントダウンを1と0で表現したデザイン。数字の部分からシンの姿が覗いている。なおムビチケオンライン券を使用した鑑賞者には、週替わりで4種のムビチケデジタルカードが鑑賞後に配布される。

「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」は8月16日公開。公開2日目の8月17日には一条シン役の寺島惇太、高田馬場ジョージ役の杉田智和らキャストが登壇する舞台挨拶が行われ、全国の劇場でライブビューイングも実施予定だ。

「『KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-』 公開記念舞台挨拶～グロリアス・シュワルツ！～」

日時：2024年8月17日（土）10:40の回（上映後舞台挨拶）／12:55の回（上映前舞台挨拶）

場所：東京都 新宿バルト9

登壇：蒼井翔太（如月ルヰ役）、武内駿輔（大和アレクサンダー役）、杉田智和（高田馬場ジョージ役）、小林竜之（高田馬場ジョージGS／池袋エィス役）、寺島惇太（一条シン役）、畠中祐（香賀美タイガ役）

※10:40の回でライブビューイングを実施。

「『KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-』 公開記念舞台挨拶～ナナイロノツドイ！～」

日時：2024年8月17日（土）16:50の回（上映後舞台挨拶）／19:05の回（上映前舞台挨拶）

場所：東京都 新宿バルト9

登壇：寺島惇太（一条シン役）、斉藤壮馬（太刀花ユキノジョウ役）、畠中祐（香賀美タイガ役）、八代拓（十王院カケル役）、五十嵐雅（鷹梁ミナト役）、永塚拓馬（西園寺レオ役）、内田雄馬（涼野ユウ役）

※16:50の回でライブビューイングを実施。

「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」

2024年8月16日（金）公開

スタッフ

監督：菱田正和

脚本：青葉譲

キャラクターデザイン：松浦麻衣、原将治

CGディレクター：乙部善弘

プリズムショー演出：京極尚彦、乙部善弘、今中菜々

プリズムジャンプ原案：加藤大典

音楽：石塚玲依

音響監督：長崎行男

原作：タカラトミーアーツ、シンソフィア、エイベックス・ピクチャーズ、タツノコプロ

アニメーション制作：タツノコプロ

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

製作：KING OF PRISM Project

キャスト

一条シン：寺島惇太

太刀花ユキノジョウ：斉藤壮馬

香賀美タイガ：畠中祐

十王院カケル：八代拓

鷹梁ミナト：五十嵐雅

西園寺レオ：永塚拓馬

涼野ユウ：内田雄馬

如月ルヰ：蒼井翔太

大和アレクサンダー：武内駿輔

高田馬場ジョージ：杉田智和

高田馬場ジョージGS / 池袋エィス：小林竜之

神浜コウジ：柿原徹也

速水ヒロ：前野智昭

仁科カヅキ：増田俊樹

(c)Ｔ－ＡＲＴＳ／syn Sophia／エイベックス・ピクチャーズ／タツノコプロ／KING OF PRISM Project