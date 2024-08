乃木坂46賀喜遥香「0時00分00秒にメッセージが来るんです（笑）」23歳の誕生日を“最初にお祝いしてくれたメンバー”とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。8月8日(木)の放送では、この日が遥香先生23歳の誕生日! ということで、生徒(リスナーの呼称)から届いている遥香先生宛の質問に時間の限り答えていきました。ここでは、その後編として第9問~第18問の回答を紹介します。●前編記事はコチラ!賀喜:これはですね、黒見明香ちゃんです! 毎年そうかも(笑)。くろみんはいつも、誕生日になった瞬間0時00分00秒にメッセージが来るんですよ(笑)! 本当に気遣いができる子で「おめでとう!」って一番に言ってくれましたね。うれしかった、くろみんありがとう!賀喜:私、あまり物欲がないほうだと思うんですけど、前からお母さんに「大人になったら、いい物を使った方がいい!」って言われていたので、何かいい物が欲しいですね。例えば靴とか? ちょっとお高めの物って怖くて買えなかったので、これを機に買ってみたいなって思います。賀喜:東京のかき氷屋さんに1人で行くことです! 栃木に天然かき氷のお店があって、そこはお母さんとよく行っていたんですけど、東京のかき氷屋さんってめっちゃ人が並んでいるイメージあって、まだ1人で行ったことがないんだけど、上にイチゴとか、ムースみたいものが乗っているかき氷を食べてみたいです(笑)!賀喜:私って最近何を聴いているのかな(笑)? でも、乃木坂46の曲を最近よく聴くようになったというか“いい曲だな”って思う曲が多くて。アンダー曲で筒井あやめちゃんがセンターをつとめる「車道側」がめっちゃ好きで、ダンスも好きで聴いています! しかも、MVのあやめんが超かわいい! ぜひ聴いてみてください。賀喜:私、前世を見てもらったことあるんです! そのときは「妻子を失ってしまって、生涯1人で生きている孤独な男性の画家」って言われて、前世の方にすごく同情してしまいました(笑)。でも、その後に「だから、あなたは今アイドルになって、いろんな人に囲まれて、いろんな人を笑顔にする仕事をしているのは、そんな前世があるからよ』って言われて理解しました。だから、今世ではいろんな人に囲まれて生きたいです(笑)!賀喜:何だろう……エビ! エビって“食べ過ぎたらアレルギーになる”みたいなことをめっちゃ聞くので、だから、いっぱい食べたいです!賀喜:なめこ!賀喜:私は永遠に心が13歳みたいなところがあるので“もう23歳か~”って思いますね。心と体の年齢が合っていない感じがします。なんかコナンくんみたい(笑)!賀喜:車の免許を取りたい! あったら便利だし、栃木に帰ったときに運転できるし……ただそう言っても“取らないだろうなぁ”と思っているけど、とりあえず言ってみます(笑)。賀喜:“大人になったな”って思うのは、ちょっとだけ料理をするようになりました。っていうのも「乃木坂工事中」(テレビ東京)っていう番組で(料理したときに)あまりにもいろんな人から「大丈夫!?」って言われて(苦笑)。そこから少し料理するようになって、このあいだも、まゆたん(田村真佑さん)と一緒に食器も買いに行ったりして。そこが大人になったなって思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/