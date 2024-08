音楽ナタリーとソニー・ミュージックレーベルズのアナログ盤専門レーベルGREAT TRACKSによるコラボレーション企画第3弾として、市井由理のアルバム「JOYHOLIC」がアナログ盤とCDで11月13日に再発される。

今年4月に実施された同企画第1弾では、1996年7月発表のシングル「恋がしたかった」がアナログ化された市井。同作発売後には追加プレスや別作品のアナログ化を求める声が多く挙がり、今回のリリースにつながった。「JOYHOLIC」は1996年に発表されたアルバムで、小泉今日子、ASA-CHANG、菊地成孔、ヒックスヴィル、かせきさいだぁ、朝本浩文らが制作に参加。アナログ化されるのは初となる。また再発盤CDには新たにリマスタリングを施した音源が使用される。

市井由理 コメント

可愛い色の7inchアナログが発売されましたが、お待たせしました♡

アルバム「JOYHOLIC」のアナログ盤と、なんとCDまでふたたびです♡

時空をこえて、楽しい音が、皆さまに届きますように♡♡♡

市井由理「JOYHOLIC」収録曲

01. ピクニック・ラブ

02. 恋がしたかった

03. サイダービーチは柑橘系

04. タイムマシン・ブレイカー

05. さよならの秘密

06. レインボー・スキップ(joyholic mix)

07. そして甘いキッス -Then He Kissed Me-

08. 双子の恋人

09. 素敵なベイビー

10. 雲のように

11. 優しいトーン

12. 眠れない夜に

13. 恋がしたかった(BOOM BAP 1200 REMIX)

14. さよならの秘密(wild west dub)