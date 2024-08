十日草輔原作によるTVアニメ「王様ランキング」とサンリオキャラクターズのコラボグッズが登場。AMNIBUSほかで予約が受け付けられている。

グッズはボッジとハローキティ、カゲとバッドばつ丸、ダイダとクロミ、ヒリングとマイメロディ、ドーマスとシナモロール、ベビンとハンギョドン、アピスとけろけろけろっぴ、ドルーシとポムポムプリン、ホクロとポチャッコを組み合わせたイラストを使用。アクリルスタンド、アクリルカード、アクリルキーホルダー、ミニアートフレーム、アクリルネームプレート、缶バッジや、ミニポーチ、メガネケース、コースター、ステッカーなどがラインナップされている。

一部商品は1ボックスもしくは1ボックス相当の単品を購入することで、特典をゲットすることができる。特典内容などの詳細は販売サイトを確認しよう。

(c) 十日草輔・KADOKAWA刊/アニメ「王様ランキング 勇気の宝箱」製作委員会 (c) 2024 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L652284