ロッテは13日、9月21日、22日の西武戦、9月23日の楽天戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）の計3日間にグルメイベント「カレー＆から揚げフェス」を開催することになったと発表した。
当日は、本格インドカレーや牛タンカレーを販売するカレーのキッチンカーや、北海道ザンギ、チキン南蛮などを販売するから揚げのキッチンカーが球場外周に多数出店する。なお、9月21日は「ビール半額デー」を実施する。
▼カレー＆から揚げフェス 店舗一覧
【カレー】
・ポパイのぐるきち（A5黒毛和牛の牛すじカレー）
・メディトリーナ（牛タンカレー）
・くじら（本格スパイスカレー）
・sugiwagon（プルコギビーフカレー）
・Sports BAR BASE RUNG（大阪焼きそば・キーマ）
・kitchen234（牛デミカレー）
・アンドセジュール（欧風カレー）
・Spicy India（本格インドカレー）
・Blue Wood Cafe（グリーンカレー・ドライカレー）
・極みフーズ（松坂牛すじカレー）
・kitchen.base707（キーマカレー）
・コルポデラストレーガ（えびと野菜のカレーピラフ）
・Hey! Riccio（バターチキンカレー）
・Cluster（千葉県産鹿肉の自家製スパイスカレーライス）
・ヒーローズ（キーマカレー）
・OGI FARM（焼き芋カレー）
計16店舗
【から揚げ】
・侍（唐揚げ）
・ファンフーズ（中津から揚げ）
・福篭（伊勢たまり醤油唐揚げ）
・ROCKET CHICKEN（ロケットチキン各種）
・中札内田舎どり（ザンギ）
・蛸一（壺漬け唐揚げ）
・グリルキッチンBeside U（チキン南蛮）
・Uno y Solo ～ウノイソロ～（うま塩唐揚げ・うま塩手羽）
・串ノ眩（金のからあげ)）
・ISLAND KITCHEN（フライドジャークチキン）
・HOWL DELI（揚げ玉衣のチキン南蛮）
・カーニバル（水炊き唐揚げ）
・FoodTruck～4seam～（選べるソースの唐揚げ）
・ザンギ屋北悠（北海道ザンギ）
・キッチンカーまろん（ヤンニョムチキン）
・オオサマキッチン（塩唐揚げ&ヤンニョムチキン）
・どんぶり専門店丼ちゃん（唐揚げ丼）
・BUTASAN HOKKAIDO（北海道ザンギ）
・大分聖地中津からあげ ぶんごや（骨なしMIX）
・からあげ大将亭（しょうゆからあげ）
計20店舗。
※料理名は各店舗看板メニューを記載。また、出店キッチンカーは変更になる場合あり