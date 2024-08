ATEEZ、10都市13公演20万人動員した2024年北米ツアーをフィナーレ

2018年に韓国でデビューし、韓国でリリースした10th Mini Album『GOLDEN HOUR : Part.1』が、米・Billboardのメインチャート「Billboard 200」にて2位、さらにオリコン週間アルバムランキングで1位を獲得するなど、グローバルな人気を誇る韓国の8人組ボーイズグループATEEZの2024北米ツアーが熱い反響の中、華麗に幕を閉じた。オフィシャルレポートを掲載する。

【画像】ライブ写真(全3枚)

8月11日(以下現地時間)、ATEEZはローズモント「Allstate Arena」で2024ワールドツアー「TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER」北米公演のフィナーレを迎えた。

先立ってATEEZは、北米ツアーのチケット事前販売開始から1日も経たないうちに爆発的な反響を呼んだことでダルース、ローズモント、ロサンゼルス公演を1回ずつ追加し、ファンの熱い声援に応えた。これを通じて、ATEEZのワールドツアーへ向けたファンの切実さを垣間見ることができ、北米で日々高まる人気を証明した。絶大なチケットパワーを誇示したATEEZは、北米ツアーを通じてタコマを皮切りにオークランド、ロサンゼルス、フェニックス、アーリントン、ダルース、ニューヨーク、ワシントンD.C、トロント、ローズモントまで計10都市で13回の公演を行った。彼らは今回の北米ツアーで約20万人以上の観客を集め、現地での人気と影響力を改めて実感させた。

ATEEZは今回のツアーでロサンゼルス「BMO Stadium」での公演を通して、北米で初となるスタジアムのステージに立ったことで大きな話題を呼んだだけでなく、約4万人を越える収容人員を誇るアーリントン「Globe Life Field」で「K-POPポップボーイズグループ初」として公演を開催し、格別な世界的地位を誇った。また、彼らはニューヨーク「Citi Field」のステージに立ち、世界中の音楽ファンの注目を集めた。これは、ATEEZがBTSの次に同会場に立つ2番目のK-POPアーティストになると同時に、第4世代初開催という歴史的な記録を樹立した。2024北米ツアーを通じて、チームキャリアに「初」というタイトルが追加されたATEEZは、それに相応しいステージを披露。パフォーマンスの強者としての真骨頂を発揮し、世界中のK-POPファンを驚かせた。

彼らは米「Billboard 200」で1位を記録した「THE WORLD EP.FIN : WILL」のタイトル曲「Crazy Form」をはじめ、米国音楽専門メディア「consequence」が発表した「2024年ベストソング100」に選出された「WORK」など、全世界から多く愛されている代表曲を続けて披露した。ATEEZは、皆が自分だけの光を持っていて、その光に向かって進んでいこうという意味が込められたワールドツアーのタイトル「TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER」のように幻想的なパフォーマンスと完璧なライブの実力を通してステージを一層輝かせた。さらに、ライティニ(ATEEZ公式ペンライト)で埋め尽くされた会場は、沢山の明かりが音楽に合わせて揺れ動く神秘的な風景を演出した。これに対しATEEZは、「僕たちのステージがATINY(ファンの呼称)の力になってほしい。幸せそうで輝くATINYに会えて嬉しかった。いつも大きな力と勇気を与えてくれてありがとう。」と想いを伝え、2024北米ツアーのピリオドを打った。

なお、北米ツアーを成功裏に終えたATEEZは、日本最大の音楽フェスである「SUMMER SONIC 2024」に出演。8月17日に大阪と8月18日に東京で両日ともにメインステージに立ち、パフォーマンスを披露する予定。

<リリース情報>

ATEEZ

JAPAN 4TH SINGLE『Birthday』

2024年10月2日(水)リリース

https://lnk.to/ATEEZ_Birthday_release

<ライブ情報>

ATEEZ 2024 FANMEETING IN JAPAN

<東京>東京ガーデンシアター

2024年8月21日(水)開場17:00 / 開演18:30

2024年8月22日(木)開場17:00 / 開演18:30

<大阪>グランキューブ大阪

2024年8月27日(火)開場17:30 / 開演18:30

2024年8月28日(水)開場17:30 / 開演18:30

※会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

チケット料金:12800円 (税込・全席指定)

※別途システム手数料がかかります。

※未就学児入場不可

https://ateez-official.jp/