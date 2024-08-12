a flood of circle、新アルバム発売と全国ツアー開催発表

a flood of circleが、2024年11月6日に新作アルバムをリリースすることを発表した。

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8月12日（月祝）に日比谷野外大音楽堂にて、10年ぶりの単独公演を開催・完全ソールドアウトさせたa flood of circle。アルバム発売に伴い、全国34ヶ所37公演の全国ツアーを開催することも決定した。12月7日（土）堺FANDANGO公演のみ、ゲストにSAKAI MEETINGの主宰者でもあるTHE CHINA WIFE MOTORSを迎えた2マンライブを開催。他公演は全てワンマンライブとなる。

さらに、野音公演にて初披露された、デビュー15周年を記念した新曲『虫けらの詩』は、12日24時に各ストリーミングサイトにて配信リリースが決定。同曲のミュージックビデオもa flood of circle 公式YouTubeチャンネルにて同時に公開される。ステージ上で語られた「キャンプ場でレコーディングをした」とはどういうことなのか、このMVを観ればわかるとのこと。

＜ライブ情報＞

「a flood of circle Tour 2024-2025」

2024年11月28日（木）千葉LOOK

2024年11月29日（金）千葉LOOK

2024年12月6日（金）堺FANDANGO

2024年12月7日（土）堺FANDANGO w/ THE CHINA WIFE MOTORS

2025年1月23日（木）名古屋CLUB UPSET

2025年2月9日（日）京都磔磔

2025年2月11日（火祝）広島SECOND CRUTCH

2025年2月13日（木）松山Double-u studio

2025年2月15日（土）高知X-pt.

2025年2月16日（日）高松DIME

2025年2月18日（火）静岡UMBER

2025年3月6日（木）神戸太陽と虎

2025年3月8日（土）鹿児島SR HALL

2025年3月9日（日）大分club SPOT

2025年3月11日（火）岐阜ants

2025年3月16日（日）横浜F.A.D

2025年3月20日（木祝）新潟CLUB RIVERST

2025年3月22日（土）郡山HIPSHOT JAPAN

2025年3月23日（日）盛岡CLUB CHANGE WAVE

2025年4月5日（土）長野J

2025年4月6日（日）金沢vanvanV4

2025年4月10日（木）奈良NEVER LAND

2025年4月12日（土）出雲APOLLO

2025年4月13日（日）福山Cable

2025年5月9日（金）仙台MACANA

2025年5月10日（土）水戸LIGHT HOUSE

2025年5月15日（木）八戸ROXX

2025年5月16日（金）八戸ROXX

2025年5月18日（日）山形ミュージック昭和SESSION

2025年5月23日（金）岡山PEPPERLAND

2025年5月25日（日）福岡CB

2025年5月30日（金）札幌cube garden

2025年5月31日（土）旭川CASINO DRIVE

2025年6月5日（木）名古屋CLUB QUATTRO

2025年6月6日（金）梅田CLUB QUATTRO

2025年6月13日（金）Zepp DiverCity TOKYO

2025年6月21日（土）沖縄output

http://sp.arena.emtg.jp/afloodofcircle/

＜リリース情報＞

a flood of circle

Newアルバム「タイトル未定」

発売日：2024年11月6日

初回限定盤（CDA+DVD）TECI-1829 （税抜）￥5000/（税込）￥5500

通常盤（CD）TECI-1830 （税抜）￥3000/（税込）￥3300

15周年記念曲『虫けらの詩』各ストリーミングサイト

https://lnk.to/afloodofcircle