ディズニーランドで好きなアトラクションは？ 宮世琉弥「小さい子どもでも入れて楽しめる」

俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥(みやせ・りゅうび)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」(毎週水曜23:08頃~)。8月7日(水)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられた“美”に関するメッセージや写真を紹介しました。私が思う綺麗だなって思った景色は「夜のディズニー」です!ディズニーシーでは新アトラクションの「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」という所ができたので、(宮世の楽曲の)「NEVERLAND」を流しながら“りゅび活”したいです!(16歳)宮世:「NEVERLAND」って所ができたわけ? ディズニーランド、長らく行ってないぞ俺。「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」ってめっちゃいいじゃん!(リスナーから届いた写真を見ながら)これはピーターパンじゃなくて、「イッツ・ア・スモールワールド」ですね! 僕も超好きです! 小さい子どもでも入れて楽しめるのがすごくいいなと思っています。最後に行ったのは、親友の藤原大祐とだったかな?今度行ってみたいと思います!私の思う「美」は「お祭り」です! 地元(愛知県)では毎年伝統的な「万燈祭(まんどまつり)」がおこなわれていて、とても重たい万燈を担いで回ったり太鼓や笛を奏でます。美しくも楽しいお祭りです。すごく美しい万燈の写真なので、ぜひ見てください! ちなみに、万燈がすべて手作りなのも美しい理由です。(写真を見て)ちょっと青森のねぶたと似ていますね! 手作りってすごくないですか! 綺麗ですね、夜ってなんかすごくいいですね。実際に生で見てみたいです。ありがとうございます!番組では他にも、リスナーから届いた「いちごタルトが美味しいお店」を紹介する場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/