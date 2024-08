【鎌倉 グルメレポ】ちんや食堂 - 人目を引く外観とのギャップが乙！…

鎌倉は常盤エリア。素朴でディープな中華料理店に行ってきた!

湘南モノレール「湘南深沢駅」から徒歩約20分、鎌倉駅周辺の繁華街からは少し離れた住宅街エリアにある、「ちんや食堂」に行ってきました。

レトロかつ独特の雰囲気を醸し出すちんや食堂は、一度目にしたら忘れられないほどインパクト大!

最寄り駅から少々歩くので、車での訪問がおすすめ。道路沿いに駐車場(3台分)があるのですが、車の往来が多いです。信号のタイミングを見計らってサッと駐車してしまうのがポイント!

いよいよ入店!物腰柔らかなお婆ちゃんがお出迎えしてくれました。

お客さんは、お勤めの男性常連客が多い印象。大人数向けの円卓や重厚な木製テーブルが並んでおり、グループでの来店も良さそうです!

さて、内装は外観よろしく個性的な世界観でした。お地蔵さんや仏像のオブジェなどエキセントリックな作品が並び、まるでちょっとした美術館にいるようです。

手書きのメニューも味があります。麺類、飯類、定食が中心です。価格がリーズナブルな点も特長!

一部、店内のメニューには先ほどの紙メニューには無いお料理も掲示されているようなので、併せてチェックしてみてくださいね。

お待ちかねの定食。筆者は「ピーマン炒め定食(税込800円)」を注文しました。ライスとスープ付きでこのお値段は嬉しい!

スープは比較的さっぱりとしたお味でした。

メインのおかずにはピーマンはもちろん、もやしと豚肉がたっぷり入っていました。しかも、つゆだくです!

素朴だけれど癖になる美味しさで、ご飯が進む進む。ピーマンともやしのシャキシャキした食感も調度良く、豚の旨みもしっかりあり大満足。

「ギョーザ(税込450円)」も注文してみました。

各テーブルに醤油、お酢などがあるのでお好みの調味料を付けて食べてみてくださいね。

王道のギョーザといった風情で、ニンニクが効いていて旨い!筆者は、特に皮がモチモチ気に入りました。同行した幼児の娘も、5個すべて平らげてしまうほど美味しかったようです。

因みにちんや食堂では、ビールなどのアルコールもあるので、昼呑みもできます。

同行者は、ちんや食堂で大人気のメニュー「カニチャーハン(税込750円)」を注文していました。スープ付きです。

人気メニューなだけあり、かなりレベルの高さを感じます!シンプルだけれど飽きのこない味。

玉子の炒め加減、ご飯のパラパラ具合、味付けなどどれをとっても間違いない美味しさでした。

筆者にとって長い間ミステリアスな印象のあった「ちんや食堂」の正体は、誰もが親しめる味、かつ温かい接客の素朴な中華料理店でした!まだ足を踏み入れたことの無い方は、一度訪れてみてくださいね。ホッとする味と空間が、そこにはあります!

店舗情報

【ちんや食堂】

■住所:〒248-0022 神奈川県鎌倉市常盤404■電話番号:0467-31-8256■営業時間:11:00~15:00■定休日:日曜・月曜・火曜※駐車場:3台分あり※営業日など変更になる場合がありますので、ご注意ください。

