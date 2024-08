【藤沢市 グルメレポ】GARA中海岸テラスモール湘南店 − 絶品！特…

湘南茅ヶ崎発のインド料理店

今回は、GARA中海岸テラスモール湘南店に行って参りました。家庭では絶対に出せない様なうまみの詰まったお味に引き寄せられ、私は定期的に食べたくてウズウズしてしまいます。

創業地は茅ヶ崎の中海岸にあったGARAさんですが、現在は辻堂駅直結のテラスモール湘南3Fにある、インドカリー で有名なお店をご紹介させて頂きます。

オリジナリティー溢れるカリーの種類は7種

特製バターチキンは絶対的なエース!と言うのが個人的な意見ですが、お子様でも楽しめるマイルドバターチキン、女性に人気があるトマトシュリンプ、チキンキーマ、ほうれん草チキン、インドで最もポピュラーなダル(豆3種)、男性人気No.1はスパイシーポークと、カリーはカリーでも全く違う味が楽しめるのもリピートしたくなる理由の一つだと思います。

画像出典:湘南人

その中で今回は、人気の「GARA特製バターチキンカリーとナン 990円(税込)」を注文しました。

バターカリーの濃厚なうまみは一度食べたらやみつきになります。そしてナンの大きさ、カトラリーと比べると伝わるでしょうか?

こちら、ゴロッと大きなチキンティッカも入っています。チキンはとっても柔らかくジュージーなので、スプーンで簡単に一口サイズになります。カリーと絡み合っていつも通り本当に美味しいです。

おすすめコンボ

とってもお得なスペシャルコンボが色々あり、何が良いって、お好みのカリーの種類を選べたり、ナンとライスのhalf&halfも出来たり、サラダはあり?なし?など、カスタマイズさせてくれるお店はなかなか無いと思います。

スペシャルコンボはカリー2種、サラダ、ナン1166円(税込)、デラックスコンボはカリー3種、サラダ、ナン1342円(税込)、チーズナンスペシャルコンボはカリー2種、チキンティッカ、サラダ、チーズナン、ピクルス1573円(税込)ファミリーコンボはカリー2種、ナン、お子様用にバターチキン、フライドポテトにhalfナン、デザートまで付いて1573円(税込)です。

まだ試した事もない種類もあるので、次は試してみたいです。

お得なランチプレート

平日の10:00-15:00で曜日ごとに変わるランチプレートもあります。カリーが2種と、サラダ、チキンティッカ1P、ナン1188円(税込)、更にお得なソフトドリンクセット1375円(税込) もありました。

月曜から金曜日まで、カリー種類が入れ替わるので、曜日毎に違うお味を試せて嬉しいですね。

画像出典:湘南人

窯焼きナン

ナンは注文が入り次第、インドの職人さんが丁寧に焼いてくれます。熱々フワフワなのにしっかりコシもある、なんとも癖になるお品です。

また、追加でお持ち帰り用に「プレーンナン(half)162円(税込)」3枚購入いたしました。冷凍庫に入れてしばらく楽しむ予定でしたが、美味しすぎて、冷凍する事もなく連日で食べてしまいました。

冷凍保存をする場合の解凍方法などは、下記のテイクアウトメニュー内にて詳しく記載されています。

テイクアウトメニュー

まだ、本格インドカリーGARAさんをお試し頂いていない方や、中海岸時代からのリピーターの皆様にも、ぜひぜひ訪れて欲しいお店です。

店舗紹介

【GARA中海岸 テラスモール湘南店】

住所:〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目3-1 テラスモール湘南3F電話番号:0466537888営業時間:10:00-21:00※定休日:無(テラスモール湘南に依リますのでご注意下さい。)※駐車場:有(テラスモール湘南の規定に依りますのでご注意下さい。)

