アーティストの一発撮りを届けるYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」が、新プロジェクト「FLASH THE FIRST TAKE」を始動させる。

「FLASH THE FIRST TAKE」は、「THE FIRST TAKE」と同じ白い空間の中でアーティストたちが60秒間の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画。本日8月10日20:00に公開される第1弾動画には「THE FIRST TAKE」でも初回を飾ったadieu(上白石萌歌)が登場し、今後も梅田サイファー、MFSなど、さまざまなアーティストによる60秒の一発撮りがYouTube Shortsをはじめ、InstagramのReels、TikTokなど縦型動画プラットフォームで公開されていく予定だ。

FLASH THE FIRST TAKE STATEMENT

FLASH THE FIRST TAKE

それは、60秒限りの一発撮り。



この一瞬で、

アーティストは、

何を表現するのか。



今、ここにしかない60秒を。