宮世琉弥「運をもらって虹を見たいと思います！」一番理想の“虹”とは？

俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥(みやせ・りゅうび)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」(毎週水曜23:08頃~)。8月7日(水)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられた"美"に関するメッセージや写真を紹介しました。私が「美しい」と思うのは「虹」です! 雨の日は髪の毛がうねってマジでテンション下がって嫌いだけど、そのあとに出る虹がめっちゃ好き! 虹を見ると気持ちも晴れるし、雨の日もちょっとは好きになれる。つらいことがあったあとには、楽しいことがあるのと似とる気がする。そう思ったら雨の日も頑張ろうって思えるし、つらいことがあっても乗り越えられる!(14歳)俺、最近虹を見てないかも? あんまり見る機会ないじゃないですか。雨上がりにできた綺麗な虹って、意外と条件が必要なんですよね。曇りすぎていて雨のなかだと綺麗に見えづらいですし、雨がちょっと晴れてきての虹が一番理想。それを最近見ていないな~? 今は見られていないので、運をもらって虹を見たいと思います!私が思う「美」は、りゅうびくんの大好きな「いちごタルト」です。私もいちごタルトが大好きでよく食べに行くのですが、名古屋にあるいちごタルトのお店が本当においしいので、りゅうびくんにおすすめします! ぜひ食べにきてください!(16歳)(写真を見て)うまそう! 独特な形でイチゴもたっぷり乗っていて、お店のウッドな感じがすごくいいです。レモネードもめっちゃおしゃれじゃない?なんていうお店なんだろう。めっちゃ気になるじゃん! 店名書いてよ! 名古屋に行く機会があったら行きたいと思います。ありがとうございます!番組では他にも、リスナーから届いた「ディズニーシーの新エリア」を紹介する場面もありました。