TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」より、アニメーション制作を担当するWIT STUDIOのツアー動画が公開された。

これは昨年開催の東京コミコン2023にて公開されたスタジオツアー動画のフルバージョン。ハーレイ・クイン役の永瀬アンナがインタビュアーを務め、WIT SDTUDIO内の「異世界スーサイド・スクワッド」制作現場を紹介している。なお動画内には、監督の長田絵里とプロデューサー・大谷丞氏の対談も収められた。

感想投稿キャンペーンの第2弾もスタート。永瀬と、梅原裕一郎、山口令悟、子安武人、福山潤、木村昴、八代拓、上田麗奈、能登麻美子、福島潤がサインを入れた第10話の台本が抽選で1人に当たる。ワーナー ブラザース ジャパンのアニメ公式Xをフォローしたうえで指定ハッシュタグ「#異世界スースク感想」とともに作品の感想を引用リポストすると応募が完了。応募は9月16日23時59分まで受け付ける。

TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」

放送情報

TOKYO MX、BS11：2024年7月5日（金）より毎週金曜日24:30～

配信情報

ABEMA アニメ SPECIAL3 チャンネル：2024年7月5日（金）より毎週金曜日24:30～

見放題配信

ABEMA、U-NEXT、アニメ放題：2024年7月5日（金）より毎週金曜日25:00～

Prime Video、DMM TV、dアニメストア、FOD、Hulu：2024年7月8日（月）より毎週月曜日12:00～

各話レンタル配信

Prime Video、Google TV、music.jp、カンテレドーガ、クランクイン！ビデオ、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、Lemino：2024年7月8日（月）より毎週月曜日12:00～

J:COM STREAM、milplus、TELASA、iTSCOMオンデマンド：2024年7月9日（火）より毎週火曜日0:00～

スタッフ

監督：長田絵里

シリーズ構成・脚本：長月達平、梅原英司

キャラクターデザイン原案：天野明

キャラクターデザイン：細田直人

音楽：末廣健一郎

プロデュース：Warner Bros. Japan

アニメーション制作：WIT STUDIO

キャスト

ハーレイ・クイン：永瀬アンナ

ジョーカー：梅原裕一郎

デッドショット：山口令悟

ピースメイカー：子安武人

クレイフェイス：福山潤

キング・シャーク：木村昴

リック・フラッグ：八代拓

カタナ：安済知佳

アマンダ・ウォラー：くじら

フィオネ：上田麗奈

アルドラ：能登麻美子

セシル：福島潤

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