Gottz、アルバムより「Money Trees feat. Eyden, kohjiya」MV公開

ラッパーのGottzが、自身としては5年ぶりとなる通算3枚目のアルバム『Numbers』をリリースした。

同アルバムには、KANDYTOWN終演後からリリースしてきた先行シングルやRed Bull 64barsで発表した曲を含めた全17曲収録。セルフプロデュースとなる本作には総勢20名のアーティスト・プロデューサーが参加している。客演にはDony Joint、eyden、kohjiya、NORIKIYO、Taiyoh、(sic)boy、13ELL、018が参加。プロデュースにはC.O.S.A.、Homunculu$、 Neetz、nosh、J-ViewCycle 、VLOT & Jeffreypaik、 WATAPACHI & MY MADE、Xansei、ZOT on The WAVE & Ryuuki Beatzが参加している。

アルバムに併せ、新たに開設されたオフィシャルYouTubeアカウントにて、先行シングル「Money Trees feat. Eyden, kohjiya」のミュージックビデオも公開された。

<リリース情報>

Gottz

『Numbers』

発売日:2024年8月9日(金)

https://linkco.re/TH7VFSg8

=収録曲-

1. All My Dogs / Prod. VLOT & Jeffreypaik

2. Through The Hood ft. 018 / Prod. WATAPACHI

3. On The Boards / Prod. Mellow in da street / Scratch. DJ Minnesotah

4. Numbers Freestyle Pt.1 / Prod. nosh

5. Money Trees ft. eyden, kohjiya / Prod. C.O.S.A.

6. Pledge ft. MUD / Prod. C.O.S.A.

7. More Better Life ft. Taiyoh / Prod. WATAPACHI & MY MADE

8. Don't Know / Prod. J-ViewCycle

9. Pt.2 / Prod. ZOT on The WAVE & Homunculu$

10. Racks ft. Dony Joint / Prod. ZOT on The WAVE

11. Soldiers ft. Kethug / Prod. WATAPACHI

12. Broken Memories ft. (sic)boy / Prod. Xansei

13. Lemonade ft.13ell / Prod. Mellow in da street

14. Anthem / Prod. Neetz

15. Drop Fate ft. ZEUS / Prod. Xansei

16. Still Life ft. NORIKIYO / Prod. MET as MTHA2

17. All Smiles / Prod. ZOT on The WAVE & Ryuuki Beatz

Produced by Gottz

Mix by Ryusei at Ebony Eyes Studio

Mastering by Rick Essig at REM Sound, NJ

参加アーティスト一覧 (A to Z)

客演:Dony Joint、eyden、kohjiya、NORIKIYO、Taiyoh、(sic)boy、13ELL、018

プロデューサー:C.O.S.A.、Homunculu$、Neetz、nosh、J-ViewCycle 、VLOT & Jeffreypaik、 WATAPACHI & MY MADE、Xansei、ZOT on The WAVE & Ryuuki Beatz