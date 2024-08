SANTAWORLDVIEW、Kaneeeを客演に迎えた楽曲「Better Days」MV公開

SANTAWORLDVIEWが、6月7日(金)にリリースした3rdアルバム『NICE TO KNEE YOU』より「Better Days」をシングルカットし、ミュージックビデオも公開した。

同楽曲は、先日1stアルバム『Remember Me?』を配信したばかりのKaneeeを客演に迎えており、ビートはプロデューサーSTUTSによるもの。

また、本作を収録したアルバム『NICE TO KNEE YOU』を引っ提げて、9月15日(日)に東京・渋谷WWW XにてSANTAWORLDVIEWが自身初となるライブハウスでのワンマン「NICE TO KNEE YOU SHOW 2024」を開催する。同アルバムに収録されている楽曲のプロデュースも手がけるバンドAWSM.(オウサム)とシンガーソングライターの甲田まひるを迎え、初となるバンドセットのセッションに挑戦する。現在イープラスにて前売りチケットの販売中。

<リリース情報>

SANTAWORLDVIEW

「Better Days feat. Kaneee」

2024年8月9日(金)リリース

Label: 1% | ONEPERCENT

https://linkco.re/1g3b4DEC

<ライブ情報>

「NICE TO KNEE YOU SHOW 2024」

2024年9月15日(日)渋谷 WWW X

未成年入場可

OPEN:17:00 START:18:00

出演:SANTAWORLDVIEW with AWSM. & 甲田まひる SPECIAL BAND SET

SPECIAL GUESTS:Bank.Somsaart, Kaneee, Leon Fanourakis, MonyHorse, Only U, ゆるふわギャング, 9for and more (A to Z)

https://eplus.jp/santaworldview/