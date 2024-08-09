ODD Foot Works 今年3回目となる自主企画イベント「TOKYO INV.」9月に開催

ODD Foot Worksが、2024年9月20日（金）に今年3回目となる主催シリーズイベント「TOKYO INV.」をSHIBUYA Spotify O-nestにて開催することを発表した。

8月9日に初のBillboard公演「ODD Foot Works Billboard Live YOKOHAMA」を開催したODD Foot Works。本公演は、各回ごとにODDメンバーが交代制でプロデュースを担当。第1回はPecori（Vo.）、第2回は榎元駿（Ba）、そして今回は有元キイチ（Gt＆Vo）が担当し、ライブ全体のプロデュースを手がける。また「TOKYO INV.」では、公演プロデュースを手がけるメンバーがオファーする当日までシークレットのゲストアクトが出演することも恒例となっており、第1回は新進気鋭の7人組オルタナティブクルー・S.A.R.、第2回は芸人・チャンス大城と、現段階でもオーディエンスの予想を飛び越えるラインナップが実現。

第1回、第2回に続き、今回も「TOKYO INV.」のテーマ性を視覚的に形象化したフライヤーはコラージュアーティストのzekkan（ジッカン）が担当。本公演のチケットの先着先行は2024年8月10日（土）10時より開始される。

＜ライブ情報＞

ODD Foot Works Presents

「TOKYO INV.」

2024年9月20日（金）SHIBUYA Spotify O-nest

OPEN/19:00 START/19:30

※ゲストアクトあり（当日発表）

チケット先着先行 2024年8月10日（土）10:00～2024年8月18日（日）23:59

一般発売 2024年8月24日（土）10:00～2024年9月19日（木）23:59

https://w.pia.jp/t/tokyoinv2024/