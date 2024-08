2023年10月にこの世を去ったX JAPANのベーシスト・HEATHのソロワークをまとめたボックスセット「all of heath」が今年10月23日に数量限定発売されることが決定した。

HEATHは1992年にX JAPANに加入したベーシストで、1995年にheath名義でソロ活動をスタートさせた。「all of heath」は彼の所属事務所であるHeath project監修による作品。heathのソロデビュー作品「heath」や、テレビアニメ「名探偵コナン」のエンディングテーマとしても知られる1stシングル「迷宮のラヴァーズ」などソロ初期の作品をはじめ、シングル7枚、アルバム2枚、ミニアルバム1枚の全楽曲が4枚組CDに収録される。付属Blu-rayにはVHSで発売された映像作品「heath all of films: 1995.2.22-1997.12.31」のアップコンバート版を収録。60ページのブックレットには当時のソロアーティスト写真やライブ写真などが掲載される。また今作の発売日にはリットーミュージックからムック「ALL about HEATH」が刊行されることも決まっている。

10月27日には東京・CLUB PHASEでheathと親交のあったミュージシャンらが集うライブイベント「heath the live everliving everloving」の開催が決定。当日はMORRIE(DEAD END、CREATURE CREATURE)、SUGIZO(LUNA SEA、X JAPAN)、Ken Ayugai(TOBYAS)、Lüna(Eins:Vier)、TAIJI FUJIMOTO(ex. D.T.R)、Jun(Valentine D.C.)らが出演し、heathのソロ曲を演奏する。

heath「all of heath」収録曲

DISC 1「heath」

01. 失われた treasure∞land

02. Nervous Break Down

03. Daydream

04. Live for the moment

05. clockwork life

DISC 2「Singles DISC」

01. 迷宮のラヴァーズ

02. Daydream #002

03. Traitor

04. Daydream #003

05. Crack yourself

06. Faith

07. Lousy (Daydream #006)

08. NEW SKIN

09. GIVE

10. COME TO DADDY

11. SOLID

12. THE LIVE

13. UNDER THE SUN

14. solid (instrumental.)

15. crossing the deadline (instrumental.)

16. solid (outer mix)

17. New Skin_Ver07_03se

DISC 3「GANG AGE CUBIST+Remix

01. Daydream #006(LP Version)

02. Solution

03. Believe

04. Rock and Roll

05. Mind

06. Crack yourself(Album Version)

07. Traitor(Overdose Emsemble Mix)

08. Boy

09. Pessimist(Demo Track)

10. Crack yourself(Yukihiro Fukutomi Remix)

11. Faith(Nightmare Complex Mix)

DISC 4「Desert Rain」

01. departure to space

02. breath

03. lynch

04. blueberry murder

05. eagle sniper

06. deuce

07. love me

08. remain sky

09. flash of space

10. the live

11. desert rain

12. under the sun

Blu-ray DISC「heath all of films: 1995.2.22-1997.12.31」

01. 失われた treasure∞land

(1-1.CM1, 1-2.MUSIC VIDEO, 1-3.CM2)

02. 迷宮のラヴァーズ

(2-1.Making, 2-2.CM1, 2-3.MUSIC VIDEO, 2-4.CM2)

03. Traitor

(3-1.Making, 3-2.CM1, 3-3.MUSIC VIDEO, 3-4.CM2)

04. Daydream #005

(4-1.MUSIC VIDEO)

heath solo works「heath the live everliving everloving」

2024年10月27日(日)東京都 CLUB PHASE

<出演者>

MORRIE(DEAD END、CREATURE CREATURE) / SUGIZO(LUNA SEA、X JAPAN) / Ken Ayugai(TOBYAS) / Lüna (Eins:Vier) / TAIJI FUJIMOTO(ex. D.T.R) / Jun(Valentine D.C.) / KAZUNO(ex. Moi dix Mois) / tezya(tezya&the sightz) / JO:YA(ex. Dope HEADz) / Shame(ex. Dope HEADz、Ravecraft) / TAIZO / Taji(ex. AUTO-MOD) / TACOS NAOMI / and more