サザンオールスターズにとって“最後の夏フェス出演”となる9月23日の野外ロックフェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」でのステージの模様が、全国333館の映画館に生中継されることが決定した。

サザンは「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」にて最終日である9月23日の茨城・国営ひたち海浜公園公演の大トリを務め、これをもって夏フェスへの出演を最後にすることを先日アナウンスした。現地に来場できる人の数が限られることを受け、サザン側からROCK IN JAPAN FESTIVAL事務局に相談があり、話し合いの末にライブビューイングの実施が決まった。「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」のライブの模様が映画館に生中継されるのは今回が初めてのことだ。サザンのオフィシャルファンクラブ「サザンオールスターズ応援団」では8月16日以降、ライブビューイングのチケットの先行予約を受け付ける。

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA サザンオールスターズ ライブ・ビューイング

2024年9月23日(月・振休)17:45~

会場:全国333館の映画館

詳細:https://liveviewing.jp/sas-rijfes/

※サザンオールスターズのステージのみ生中継