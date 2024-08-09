11月9、10日に千葉・幕張メッセ国際展示場9～11ホールで行われる氣志團主催のフェス「氣志團万博2024 ～シン・キシダンバンパク～」の追加出演アーティストが発表された。
今年は千葉・袖ケ浦海浜公園から幕張メッセ国際展示場に会場を変更して実施される「氣志團万博」。今回の発表では11月9日にサンボマスターと氷川きよし、10日にthe GazettEとNEWSが追加され、すべての出演者が公開された。チケットはイープラスにて9月29日23:59まで2次先行販売中。
氣志團万博2024 ～シン・キシダンバンパク～ supported by ALL FREE
2024年11月9日（土）千葉県 幕張メッセ国際展示場9～11ホール
＜出演者＞
氣志團 / サンボマスター / -真天地開闢集団-ジグザグ / 超ときめき♡宣伝部 / Chilli Beans. / HYDE / PEOPLE 1 / 氷川きよし / PEDRO / MY FIRST STORY / ももいろクローバーZ / T.C.R.横浜銀蝿R.S. / ROTTENGRAFFTY
OPENING CEREMONY ACT：石田社長＆保科有里（夢グループ）
WELCOME ACT：暴動クラブ
2024年11月10日（日）千葉県 幕張メッセ国際展示場9～11ホール
アイナ・ジ・エンド / ano / 岡崎体育 / GACKT YELLOW FRIED CHICKENz / the GazettE / 氣志團 / Kroi / ゴールデンボンバー / coldrain / サバシスター / 湘南乃風 / NEWS / HEY-SMITH
OPENING CEREMONY ACT：君島大空（独奏）
WELCOME ACT：DJダイノジ