音楽ナタリーでは昨年に引き続き、プレイリスト企画「Sounds of Summer」を実施。“夏”をテーマに、さまざまなアーティストの選曲によるプレイリストを随時掲載していく。第10回となる今回は長野凌大(原因は自分にある。)が選んだ9曲をコメントとともに紹介する。

「ゆったりのんびりな夏の日mix」PLAYLIST by 長野凌大(原因は自分にある。)

01. Summer Beach / 岡田有希子

02. Satelite Business 2.0 / サンファ、リトル・シムズ

03. 8月32日 / SUSHIBOYS

04. Explosive Featuring RJD2 & Lyrics Born / ダイヴァース & RJD2 & リリック・ボーン

05. Go / ケミカル・ブラザーズ

06. EYE / group_inou

07. I WISH / 愛してます / PSG & Original Love

08. After Hanabi -Listen To My Beats- / Nujabes

09. I'll Close My Eyes / ブルー・ミッチェル

テーマ「ゆったりのんびりな夏の日mix」

夏の休みの日、ゆっくりのんびりと過ごす日に、1日通して流しておきたいプレイリストを作りました。

HIPHOP多めですが、他にも色々入れてジャンルをごちゃごちゃにしてみました。いろんなジャンルが混ざりあって生まれる。

このごちゃごちゃ感が、夏のありえない日差しとありえない温度に似てると思います。好きな曲見つけてくれたら嬉しいなぁ。

音楽最高。ぜひ聴いてください。

長野凌大(ナガノリョウタ)

2003年7月16日生まれ、静岡県出身。2019年デビューの7人組ダンス&ボーカルグループ・原因は自分にある。のメンバー。グループではダンスリーダーを務めており、楽曲の世界観を鮮やかに浮き上がらせるような表現力とバイタリティあふれるパフォーマンスが持ち味。写真が趣味で、2023年12月には「長野凌大フォト&エッセイ『私』」を刊行した。俳優としても活躍しており、2024年4月より放送されたドラマ「シークレット同盟」では、狂気のストーカー役での熱演が話題に。原因は自分にある。は7月に最新曲「P-P-P-PERO」を配信リリースした。