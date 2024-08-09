NPBエンタープライズは9日、侍ジャパン高校日本代表の壮行試合に出場する大学日本代表の出場選手とコーチングスタッフを発表した。高校日本代表－大学日本代表の試合は、8月28日にほっともっとフィールド神戸で行われる。
◆ 大学日本代表メンバー
＜監督＞
堀井哲也（慶應義塾監督）
＜コーチ＞
安江均（名城大学監督）
森本吉謙（仙台大学監督）
鳥山泰孝（國學院大学監督）
＜投手＞
1 寺西成騎（日本体育大学）
16 篠木健太郎（法政大学）
17 藤井優矢（東日本国際大学）
18 中村優斗（愛知工業大学）
11 伊藤樹（早稲田大学）
12 髙木快大（中京大学）
14 渡邉一生 （仙台大学）
15 髙須大雅（明治大学）
19 市川祐 （日本大学）
21 野口練 （近畿大学）
22 外丸東眞（慶應義塾大学）
＜捕手＞
10 印出太一（早稲田大学）※主将
27 神里陸（國學院大学）
23 小島大河（明治大学）
＜内野手＞
2 山縣秀（早稲田大学）
6 柳舘憲吾（國學院大学）
8 繁永晟（中央大学）
9 勝田成（近畿大学）
25 立石正広（創価大学）
29 松下歩叶（法政大学）
＜外野手＞
3 西川史礁（青山学院大学）
4 飯山志夢（立正大学）
5 渡部聖弥（大阪商業大学）
7 吉納翼（早稲田大学）