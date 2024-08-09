アニメ「コードギアス 奪還のロゼ」最終幕の公開を記念し、日本各地のタワーをライトアップする企画が8月16日夜に行われる。

この企画では、東京・東京タワー、神奈川・横浜マリンタワー、愛知・オアシス21、兵庫・神戸ポートタワー、北海道・さっぽろテレビ塔、福岡・福岡タワーが「コードギアス 奪還のロゼ」をイメージしたカラーでライトアップされる。各タワーでのライトアップ時間は記事末のリストにまとめた。なお東京タワー、横浜マリンタワー、神戸ポートタワー、福岡タワーにて暗号「ホッカイドウブロック」を伝えると、ライトアップを行う各タワーの名称を入れたポストカードが配布される。配布場所と方法はそれぞれ異なるため、各タワーの公式サイトで確認しよう。

「コードギアス 奪還のロゼ」ライトアップ企画

開催日：2024年8月16日（金）

会場：東京都 東京タワー

ライトアップ時間：日没～24:00



会場：神奈川県 横浜マリンタワー

ライトアップ時間：19:00～23:59



会場：愛知県 オアシス21

ライトアップ時間：日没～23:00



会場：兵庫県 神戸ポートタワー

ライトアップ時間：日没～23:30



会場：北海道 さっぽろテレビ塔

ライトアップ時間：日没～22:00



会場：福岡県 福岡タワー

ライトアップ時間：19:00～23:00

「コードギアス 奪還のロゼ」

上映情報

第1幕：上映中

第2幕：上映中

第3幕：上映中

最終幕：上映中

配信情報

ディズニープラス「スター」：2024年6月21日より世界独占配信

スタッフ

原作・企画：サンライズ

ストーリー原案：大河内一楼、谷口悟朗

監督：大橋誉志光

シリーズ構成：木村暢

キャラクターデザイン原案：CLAMP

キャラクターデザイン：木村貴宏、島村秀一

ナイトメアフレームデザイン：阿久津潤一

メカニックデザイン：重田智

メインアニメーター：木村貴宏、島村秀一、中谷誠一、重田智、橋本敬史

美術監督：小幡和寛

色彩設計：忽那亜実、久保木裕一

3DCG：武右エ門

CGI監督：篠田周二

音響監督：明田川仁

撮影監督：千葉洋之

編集：坂本久美子

音楽：川井憲次

オープニング主題歌：MIYAVI「Running In My Head」

エンディング主題歌：満島ひかり「ロゼ（Prod.TeddyLoid）」

配給：ショウゲート

製作：バンダイナムコフィルムワークス、コードギアス製作委員会

キャスト

ロゼ：天崎滉平

アッシュ：古川慎

サクヤ：上田麗奈

黒戸：黒田崇矢

物部：小西克幸

ハルカ：富田美憂

小田：千葉翔也

宗森：坂泰斗

新城：杉山里穂

佐野：春野杏

コーネリア：皆川純子

ジノ：保志総一朗

ニーナ：千葉紗子

漣：山本兼平

志塚：小林親弘

坂井：Lynn

東見：藤井隼

岩本：青山穣

ナタリア：寺崎裕香

メイ：白石晴香

ヴァレン：野川雅史

ノーランド：安元洋貴

キャサリン：東山奈央

ナラ：内山夕実

スタンリー：平川大輔

ヴァルター：加瀬康之

ディボック：水中雅章

クリストフ：吉野裕行

重護：小山力也

※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。

(c)SUNRISE／PROJECT G-ROZE Character Design (c)2006-2024 CLAMP・ST