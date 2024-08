TVアニメ「超電磁マシーン ボルテスV(ファイブ)」の実写映画「ボルテスV レガシー」のポスタービジュアルが公開された。デザインは大島依提亜、イラストは森下直親が担当している。

「ボルテスV レガシー」は、1977年から放送された日本のTVアニメ「超電磁マシーン ボルテスV」を原作とするフィリピンの実写映画。フィリピン版の映画には含まれないシーンの追加を含む再編集が行われ、10月18日に日本で公開される。

ポスターの中央には重厚感のあるボルテスVが“天空剣 Vの字斬り”を繰り出す姿が緻密に描かれている。周囲には主人公・スティーヴらボルテス・チーム、プリンス・ザルドスを始めとしたボアザン星人も収められた。さらにボルテスVに合体する前のボルトマシンや基地のビッグファルコン、敵旗艦のスカールークに、その戦力であるビースト・ファイターも登場し、キャラクターとメカが勢揃いしている。フレームには長年大切にされていたおもちゃの箱のような擦れも描かれ、半世紀の時を経て実写化された「ボルテスV レガシー」の軌跡を表現した。ロゴは原作アニメのアイキャッチに使用されていたロゴから着想を得て制作されている。

大島は「フィリピンから飛来した愛にあふれた巨大な“V”を受け止めてみました」とコメント。森下はビジュアルの見どころについて「引いて全体を眺めたり、寄って細部に目を凝らしたりしながら楽しんでください!」と述べている。

大島依提亜コメント

森下直親さんによる完璧なボルテス画のお力添えを得て、フィリピンから飛来した愛にあふれた巨大な“V”を受け止めてみました。

森下直親コメント

ボルテスVファンの方々に喜んで頂けるよう、精魂込めて描き込みました。

引いて全体を眺めたり、寄って細部に目を凝らしたりしながら楽しんでください!

「ボルテスV レガシー」

2024年10月18日(金)公開

監督:マーク A. レイエス V

脚本:スゼッテ・ドクトレーロ

シニア・エグゼクティブ・プロデューサー:ヘレン・ローズ・セセ、ラーソン・チャン

エクゼクティブ・プロデューサー:ダーリング・プリドトレス、ティージェイ・デル・ロザリオ、白倉伸一郎

キャスト:ミゲル・タンフェリックス、ラドソン・フローレス、マット・ロザノ、ラファエル・ランディコ、イザベル・オルテガ、マーティン・デル・ロザリオ、リーゼル・ロペス、カルロ・ゴンザレス、エピ・クウィゾン、アルバート・マルティネス、ガビー・エイゲンマン、デニス・トリロ、カーラ・アベラナ

(c)TOEI Co. Ltd, Telesuccess All Rights Reserved