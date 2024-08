「2024 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL in JAPAN」が12月14、15日に福岡・みずほPayPayドーム福岡にて開催される。

「MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL」は、韓国の放送局・KBSが手がける音楽番組「MUSIC BANK」の名前を冠したイベント。昨年12月、韓国の年末音楽祭「KBS歌謡祭」の拡大版イベントとして埼玉・西武ベルーナドームにて開催された。

昨年同様、今年も「MUSIC BANK」で1位を獲得したアーティストを中心に20組以上がステージに登場。本日8月7日、開催の発表とともに第1弾出演アーティストとして、Stray Kids、ATEEZ、TOMORROW X TOGETHER、ITZY、STAYC、NewJeans、TWS、ILLITの出演がアナウンスされた。なお12月20日には、韓国でも公演が行われる。

チケットの最速先行受付は8月19日23:59まで行われる。なおこの最速先行では、3万6000円の2日通し券のみが販売される。2万円で販売される日ごとのチケットの販売受付は後日行われる。

2024 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL in JAPAN

2024年12月14日(土)福岡県 みずほPayPayドーム福岡

2024年12月15日(日)福岡県 みずほPayPayドーム福岡

<出演者>

Stray Kids / ATEEZ / TOMORROW X TOGETHER / ITZY / STAYC / NewJeans / TWS / ILLIT / and more