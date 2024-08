「“5期生ちゃんを横からいっぱい支えていこう”って…」乃木坂46賀喜遥香が掲げた新曲「チートデイ」活動期間中の“目標”とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。8月1日(木)の放送では、生徒(リスナー)から届いたメッセージを紹介しながら、8月21日(水)リリースの新曲「チートデイ」について語りました。賀喜:今回は乃木坂46の36枚目シングル「チートデイ」について授業をおこないます! 今回のセンターを務めるのは、乃木坂LOCKS!で“和の講師”として、生徒のみんなに毎月(1週目の月曜~木曜 22:15頃に)授業を届けてくれている5期生の井上和ちゃんです!和は表題曲でいうと2度目のセンターで、前回が1年前の8月23日(水)にリリースされた33枚目シングル「おひとりさま天国」だったんですね。グループの1人として“次の曲のセンターは誰だろう?”みたいなことも考えたりするんですけど、今回は和がセンターと聞いて超納得です!っていうのも、和は夏が似合う(笑)! 乃木坂46は、夏のシングルでセンターの子が「真夏の全国ツアー」の座長をするっていうのがあるけど、和は超盛り上げ上手だから“今年の夏も絶対に盛り上がるだろうな!”ってすぐに思いましたね。1年が経って“また和の夏が来たぜ!!”って感じです(笑)。<リスナーからのメッセージ>「36枚目シングル『チートデイ』で和先生が2度目のセンターをつとめますが、和先生は『「おひとりさま天国」の期間は遥香先生に支えられた』とお話していました。遥香先生から見て、和先生はどのように映っていますか? 今作も2人の熱い信頼関係に期待しつつ、最高の夏を全力で楽しみます!」(24歳)賀喜:ありがとうございます!「おひとりさま天国」のときの和は、心配することが何もないんじゃないかっていうくらい完璧に全部こなしていくから、逆に“無理していないかな? 大丈夫かな?”って思っちゃうぐらいでした(笑)。今回の全ツ(真夏の全国ツアー)でも、大阪公演の京セラドーム大阪のステージに立っている和を見て“この子は本当にできないことがないんじゃないか?”って、それぐらい和はすごいんですよ!私も表題曲でセンターを2回つとめたことがあって、1回目のときは“フレッシュさ”が売りというか「“頑張る”こと以外ないじゃん!」っていう思いでやっていたんですけど、2回目のセンターのときは、私も頑張るんだけど“乃木坂46に入って4年が経ったのに「そんな感じなの?」「頼りないな」って思われそう……”ってめっちゃ考えちゃったんです。和もすごくできちゃうからこそ、のしかかる“期待”も超大きいだろうし、それに和は全部応えるから、そこに新しい“期待”がやってきて、それにまた応えて……っていうのを1年間ずっとやってきたなかで「今年の夏のセンターもあなたです」って言われたときに、たぶん私と同じ感じというか、“どう振る舞うのが正解なんだろう?”って思っちゃっているような気がしていて。例えば、センターになると、たくさんのファンの皆さんの前で「あなたが今思っていることを話してください」っていう時間をいただいたりするけど、そのときに“何を話せばいいんだろう?”とか、そういうことを多分すごく悩んでいるんだろうなって思う。でも、和を近くで見ていて最初から“すごい子だな”と思っていたけど、1年経ってもっとすごい和になったし、私が和の気持ちを完璧に理解してあげることは難しいと思うけど、今回もフロントメンバーとして和の隣の隣で見ているし、和の隣には同期の池田瑛紗ちゃんと小川彩ちゃんがいて、和にとってすごく心強いことだと思うから、今回のシングルでは“5期生ちゃんを横からいっぱい支えていこう”って思っています。超頑張り屋さんで超努力家の和をみんなも応援しようね!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/