乃木坂46井上和「テレビで観るたびに『かわいかったよ～！』って連絡して…」日向坂46正源司陽子と仲良くなったきっかけを語る

乃木坂46の井上和(いのうえ・なぎ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎月1週目の月曜~木曜 22:15頃~)。8月5日(月)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、6月20日(木)に発売された雑誌「SWITCH Vol.42 No.7 特集 坂道白書」での撮影裏話を語りました。<リスナーからのメッセージ>「『SWITCH Vol.42 No.7 特集 坂道白書』を購入しました! 表紙から坂道グループの推しメンたちが載っていて最高でした! また和ちゃん先生と日向坂46正源司陽子ちゃんとの2ショットが多くて癒やされました! このときの撮影で印象に残ったことはありますか? また、ほかの坂道メンバーとのエピソードなどがあれば聞かせてください!」井上:ありがとうございます! 6月に発売された「SWITCH Vol.42 No.7 特集 坂道白書」の表紙巻頭は、櫻坂46、日向坂46、乃木坂46のメンバーから森田ひかるさん(櫻坂46)、山﨑天さん(櫻坂46)、小坂菜緒さん(日向坂46)、正源司陽子ちゃん(日向坂46)、遠藤さくらさん(乃木坂46)、井上和の6人が一堂に会して登場させていただいております! やっぱり、なかなかこういう機会ってないですし、めちゃくちゃ緊張したんですけど、グループの色が全然違うので面白かったです。正源司陽子ちゃんと私は同期ではないんですけど、私たち(乃木坂46・5期生)が2022年2月加入で、日向坂46・四期生さんが2022年の9月加入なので、加入時期が半年ぐらいしか変わらなくて。だから(共演を)すごく楽しみにしていたんです!毎日公開される(日向坂46・四期生メンバーの)プロフィール動画を乃木坂46の5期生みんなで観ていましたし、私は正源司陽子ちゃんのことを“ようちゃん”って呼ばせてもらっているんですけど、ようちゃんの動画を観たときに“かわいいな~”って思って。なので、この撮影を通じて、ようちゃんと連絡先を交換しました!この時期は、ようちゃんがセンターを務めている「君はハニーデュー」をテレビでたくさん披露されていた頃だったので、テレビで観るたびに「かわいかったよ~!」って連絡したり、新しい衣装になったのを見て「衣装かわいかったね~!」とか、いろいろ連絡を取ったりしていました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/