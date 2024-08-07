日本eスポーツ連合（JeSU）は、2025年1月15日に「日本eスポーツアワード 2024」を開催する。

「日本eスポーツアワード」は、日本国内のeスポーツ界における功績と貢献を称える年に一度の祭典。選手やチームをはじめ、eスポーツ界を支える企業、団体、個人にも幅広く焦点を当て、地方創生や社会貢献など、多岐にわたるカテゴリーで功績を讃える。

2024年1月25日に初開催となった「日本eスポーツアワード 2023」では、ファン投票と審査員審査を経て選ばれた13部門の最優秀賞と、最高名誉である年間最優秀eスポーツプレイヤー賞の表彰式が行われ、ネットを通じて約30万人以上の視聴があった。

今回の「日本eスポーツアワード 2024」は、横浜市との共同開催。横浜みなとみらいの「パシフィコ横浜 国立大ホール」で行われる。