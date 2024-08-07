鮎川誠が参加した楽曲を集めたコンピレーションアルバム「VINTAGE VIOLENCE～鮎川 誠GUITAR WORKS」が10月2日にリリースされる。
本作は昨年1月に亡くなった鮎川の1周忌に合わせて制作されたアルバムで、彼のギタープレイが際立つ楽曲が2枚のCDに収められる。DISC 1にはサンハウスやTHE ROKKETSの代表曲をはじめ、Yellow Magic Orchestra、高橋ユキヒロ、原由子（サザンオールスターズ）、泉谷しげる、佐山雅弘らと共作した楽曲を収録。DISC 2にはBLANKEY JET CITYと共演した「I'M FLASH "Consolation Prize"（ホラ吹きイナズマ）」、小山田圭吾によるSHEENA & THE ROKKETS「STIFF LIPS」リモデル版、ジョー山中やCharとのライブ音源など、初CD化となる7トラックがセレクトされている。
V.A.「VINTAGE VIOLENCE～鮎川 誠GUITAR WORKS」収録曲 / アーティスト
DISC 1
01. レモンティー / サンハウス
02. Day Tripper / Yellow Magic Orchestra
03. MURDERED BY THE MUSIC / 高橋ユキヒロ
04. 危険な関係のブルース / SHEENA & THE ROKKETS
05. ビールス カプセル / 鮎川誠
06. キング・スネーク・ブルース / サンハウス
07. 地獄へドライブ / サンハウス
08. ヨコハマ・モガ / 原由子
09. VINTAGE VIOLENCE / THE ROKKETS
10. DYNAMITE / THE ROKKETS
11. BLACK SNAKE / THE ROKKETS
12. 火の鳥 / 泉谷しげる
13. RUMOUR / 鮎川誠
14. DOBUNEZUMI / 鮎川誠
15. CATFISH / 鮎川誠
16. From Dusk Till Dawn / 佐山雅弘
17. Say Good Bye（赤バージョン） / イジワルケイ・オールスターズ
18. ロックンロール・ミューズ / 菊 feat. 鮎川誠、SHEENA & THE ROKKETS
DISC 2
01. I'M FLASH "Consolation Prize"（ホラ吹きイナズマ） / 鮎川誠 & BLANKEY JET CITY
02. STIFF LIPS / 鮎川誠 & シーナ & 小山田圭吾リモデル
03. HIROSHIMA（LIVE）/ ジョー山中 feat. 鮎川誠
04. White Room（LIVE）/ SHEENA & THE ROKKETS with Char
05. ビールス カプセル（LIVE）/ SHEENA & THE ROKKETS with Char
06. MY WAY（LIVE） / SHEENA & THE ROKKETS
07. やらないか（LIVE） / SHEENA & THE ROKKETS