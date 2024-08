鮎川誠が参加した楽曲を集めたコンピレーションアルバム「VINTAGE VIOLENCE~鮎川 誠GUITAR WORKS」が10月2日にリリースされる。

本作は昨年1月に亡くなった鮎川の1周忌に合わせて制作されたアルバムで、彼のギタープレイが際立つ楽曲が2枚のCDに収められる。DISC 1にはサンハウスやTHE ROKKETSの代表曲をはじめ、Yellow Magic Orchestra、高橋ユキヒロ、原由子(サザンオールスターズ)、泉谷しげる、佐山雅弘らと共作した楽曲を収録。DISC 2にはBLANKEY JET CITYと共演した「I'M FLASH "Consolation Prize"(ホラ吹きイナズマ)」、小山田圭吾によるSHEENA & THE ROKKETS「STIFF LIPS」リモデル版、ジョー山中やCharとのライブ音源など、初CD化となる7トラックがセレクトされている。

V.A.「VINTAGE VIOLENCE~鮎川 誠GUITAR WORKS」収録曲 / アーティスト

DISC 1

01. レモンティー / サンハウス

02. Day Tripper / Yellow Magic Orchestra

03. MURDERED BY THE MUSIC / 高橋ユキヒロ

04. 危険な関係のブルース / SHEENA & THE ROKKETS

05. ビールス カプセル / 鮎川誠

06. キング・スネーク・ブルース / サンハウス

07. 地獄へドライブ / サンハウス

08. ヨコハマ・モガ / 原由子

09. VINTAGE VIOLENCE / THE ROKKETS

10. DYNAMITE / THE ROKKETS

11. BLACK SNAKE / THE ROKKETS

12. 火の鳥 / 泉谷しげる

13. RUMOUR / 鮎川誠

14. DOBUNEZUMI / 鮎川誠

15. CATFISH / 鮎川誠

16. From Dusk Till Dawn / 佐山雅弘

17. Say Good Bye(赤バージョン) / イジワルケイ・オールスターズ

18. ロックンロール・ミューズ / 菊 feat. 鮎川誠、SHEENA & THE ROKKETS

DISC 2

01. I'M FLASH "Consolation Prize"(ホラ吹きイナズマ) / 鮎川誠 & BLANKEY JET CITY

02. STIFF LIPS / 鮎川誠 & シーナ & 小山田圭吾リモデル

03. HIROSHIMA(LIVE)/ ジョー山中 feat. 鮎川誠

04. White Room(LIVE)/ SHEENA & THE ROKKETS with Char

05. ビールス カプセル(LIVE)/ SHEENA & THE ROKKETS with Char

06. MY WAY(LIVE) / SHEENA & THE ROKKETS

07. やらないか(LIVE) / SHEENA & THE ROKKETS