大きなものから小さなものまで、“最近のK-POP”の話題を振り返るマンスリー連載「KPOP、最近どう?」。夏の到来を感じさせるサマーソングが続々とリリースされた7月でしたが、Stray Kidsの再契約が大きな注目を浴びました。このほかにも、大型音楽特番にK-POPの人気グループが多数出演したり人気ガールズグループの来日公演が同時期に集中したりと、日本での話題も多い1カ月でした。本稿では、7月のK-POPの話題から複数をピックアップしご紹介します。

なお本連載は今回から内容をプチリニューアル。今月から、月ごとのK-POPトピックとともに韓国の主要音楽番組の1位を獲得した楽曲も併せて紹介します。

文 / 岸野恵加 イラスト / ちぎりパン

1. (G)I-DLEがサマーソングでしんちゃんと踊る

まずは、この1カ月に届けられた新曲の振り返りを。KISS OF LIFEは夏を感じさせる軽やかなダンスナンバー「Sticky」でカムバックし、初めて音楽番組の1位を獲得しました。(G)I-DLEの「Klaxon」も、同じく夏らしいサマーソング。ミュージックビデオではメンバーが水着姿で楽しそうに踊っており、中でも横に両手を出す「クレヨンしんちゃんダンス」も話題に。グループのInstagramでは、なんとしんちゃん本人と、赤と黄色の“あの服”を着たメンバー5人のダンスコラボ動画も公開されました。

BTSのJIMINは2ndソロアルバム「MUSE」をリリース。アメリカのトーク番組「The Tonight Show Starring Jimmy Fallon」でのパフォーマンスでは、キレのいいダンスを見せながら見事な生歌を披露する姿に圧倒されました。また7月9日はARMYの誕生日(BTSファンの呼称がARMYに決まった日)ということで、カタールのプールで泳ぐJUNG KOOKや、イラストをしたためるJIMINなど、BTSがARMYのために秘蔵動画を一挙にアップ。またJINはK-POPアイドルとして初めて五輪の聖火ランナーを務め、話題を呼びました。

このほか7月は、ENHYPEN、NCT 127、STAYC、テヨン(少女時代)、BABYMONSTERらもカムバック。NCT 127はリーダーのテヨンが入隊してから初のカムバックとなりました。またATEEZはBE:FIRSTとのコラボ楽曲「Hush-Hush」を発表。KARAは1年8カ月ぶりの新曲「I Do I Do」をリリースし、故ク・ハラが生前に録音した声を加えた新曲「Hello」の日本バージョンも注目を浴びています。

2. 夏のヨジャグル来日祭

人気グループの大型来日公演が相次いだ7月。特に13日からの3連休は、さいたまスーパーアリーナにaespa、ぴあアリーナMMにLE SSERAFIM、Kアリーナ横浜にKep1er、そしてヤンマースタジアム長居にTWICEと、ガールズグループの公演が集中し、さながら“ヨジャ祭”と言える活況を呈していました。Kep1erはこのコンサートが9人体制最後のステージとなり、7月末に行われた「KCON LA 2024」では7人編成の新体制でパフォーマンスを披露しました。

aespaは7月3日に「Hot Mess」で日本デビュー。庵野秀明作品を思わせる明朝体や、日本の平成ギャルカルチャーをオマージュしたような小道具など、カラフルなMVに魅せられます。

海外女性アーティストとしては初となる、日産スタジアムでの単独公演を7月27、28日に成し遂げたTWICE。外部コンテンツへのメンバーの出演も多彩で、ジョンヨンがゲストの愛蔵品を探す企画「鑑定士」が新たに開始しました。またジヒョがMCを務めた「전 세계 게스트하우스 탐방기(世界中のゲストハウス探訪記)」はシーズン1の最終回が配信され、彼女が福井のゲストハウスで宿泊客とエネルギッシュに交流していました。

TOMORROW X TOGETHERは日本4thシングル「誓い」をリリースし、初の4大ドームツアーをスタート。足の甲を骨折したため椅子に座っての参加となったBEOMGYUが公演中に涙を流した際、メンバーが彼の元へ駆け寄る姿は感動を呼びました。また5人は「音楽の日」「THE MUSIC DAY」「FNS歌謡祭」といった日本の大型音楽特番に立て続けに出演。ケガのためダンスはせず椅子に着席して歌っていたBEOMGYUは、あまりの整ったビジュアルから、SNSでは「座ってる人」といったワードがトレンド入り。HUENINGKAIの歌唱力の高さも話題を集め、日本のお茶の間をにぎわせました。なおBEOMGYUは、日本滞在中に「みかんが 見っかんない」というオヤジギャグのキャプションを添えて、日本のコンビニでお菓子を物色する自身の写真をInstagramに投稿。そのかわいらしさには思わず頬が緩みました。

3. 話題を“食べ尽くす”Stray Kids

Stray Kidsも何かと話題を集めた1カ月でした。まずはなんといっても、メンバー全員がJYPエンターテインメントと再契約を結んだニュースは、多くのファンを安心させたことでしょう。契約満了より半年以上も早い吉報。8月からは史上最大規模のワールドツアーの開催も決定し、2024年下半期も精力的な活動が展開されていきそうです。

19日には、8カ月ぶりとなるミニアルバム「ATE」をリリースしてカムバック。リード曲「Chk Chk Boom」のミュージックビデオには、ハリウッド俳優のライアン・レイノルズとヒュー・ジャックマンが登場しました。ライアンとの縁は、Stray Kidsが2021年にサバイバル番組「KINGDOM:LEGENDARY WAR」で映画「デッドプール」をオマージュしたステージを披露したことを機にスタート。以来、彼の親友であり、映画「X-MEN」シリーズでウルヴァリン役を務めるヒュー・ジャックマンも交えて交流を続けてきました。さらにStray Kidsは、7月24日に日本公開された映画「デッドプール&ウルヴァリン」の挿入歌として「SLASH」を書き下ろしています。

またStray Kidsは、海外の大型音楽フェスに立て続けに登場。7月12日にイタリア・ミラノで開かれた「I-Days」、7月14日にイギリス・ロンドンで行われた「British Summer Time Hyde Park」、そして8月2日にはアメリカ・シカゴで行われた「Lollapalooza Chicago」にそれぞれヘッドライナーとして出演しました。8人のワールドワイドな活躍が止まりません。

4. 「青い珊瑚礁」が韓国で1位に

そのほか入りきらなかったトピックをこちらでまとめてご紹介。日本の音楽特番では、TOMORROW X TOGETHER以外にもK-POP勢がさまざまな活躍を見せていました。特に反響を呼んだのは、「THE MUSIC DAY」でのNewJeansのHANNIによる松田聖子「青い珊瑚礁」のカバーでしょうか。先日の東京ドーム公演でも披露された影響で、「青い珊瑚礁」は韓国でも人気を集め、カラオケの日本曲チャートでなんと1位を記録したそう。また同番組では、LE SSERAFIMのKIM CHAEWONとアイナ・ジ・エンドによる、宇多田ヒカル「First Love」のデュエットも印象的でした。

夏真っ盛りということで、韓国では「WATERBOMB」「Summer Swag」といった“びしょ濡れイベント”が立て続けに開催されました。「WATERBOMB」ではSHINeeのミンホとテミン、BAEKHOらが鍛え抜いた肉体を生かして、セクシーなパフォーマンスを披露。客席に悲鳴を起こしました。

2NE1は、デビュー15周年を記念して完全体で再始動することを発表。11月から12月にかけて神戸と東京で単独コンサートも行われるということで、詳細が待ち遠しいです。オーディション番組「I-LAND2:N/a」は最終回を迎え、デビューグループ・iznaのメンバーとして日本人2人を含む7人が決定しました。高身長のメンバーが多く、迫力たっぷりのパフォーマンスが期待できそうですね。

【7月】音楽番組、最近どう?

「K-POP、最近どう?」では今月から、韓国の主要音楽番組にて1位を獲得した楽曲をまとめてご紹介します。対象とするのは、「THE SHOW」「SHOW CHAMPION」「M COUNTDOWN」「MUSIC BANK」「SHOW!音楽中心」「人気歌謡」の6番組の各放送回。7月はD.O.(EXO)が参加した、人気女性ラッパーのイ・ヨンジの楽曲「Small Girl」が「音楽中心」「人気歌謡」の1位を総なめ。そのほか、TWSやKISS OF LIFE、NCT WISHなど、今年デビューの新人も多く名前を連ねました。

2024年7月|1位まとめ

THE SHOW

7/2:TWS「If I'm S, Can You Be My N?」

7/9:KISS OF LIFE「Sticky」(初1位)

7/16:(なし)

7/23:(なし)

7/30:(なし)

SHOW CHAMPION

7/3:TWS「If I'm S, Can You Be My N?」

7/10:NCT WISH「Songbird」

7/17:KISS OF LIFE「Sticky」

7/24:(なし)

7/31:Stray Kids「Chk Chk Boom」

M COUNTDOWN

7/4:イ・ヨンジ「Small girl feat. 도경수 (D.O.)」

7/11:JIMIN「Smeraldo Garden Marching Band (feat. Loco)」

7/18:JIMIN「Smeraldo Garden Marching Band (feat. Loco)」

7/25:Stray Kids「Chk Chk Boom」

MUSIC BANK

7/5:TWS「If I'm S, Can You Be My N?」

7/12:STAYC「Cheeky Icy Thang」

7/19:ENHYPEN「XO (Only If You Say Yes)」

7/26:Stray Kids「Chk Chk Boom」

SHOW!音楽中心

7/6:イ・ヨンジ「Small girl feat. 도경수 (D.O.)」

7/13:イ・ヨンジ「Small girl feat. 도경수 (D.O.)」

7/20:イ・ヨンジ「Small girl feat. 도경수 (D.O.)」

7/27:(なし)

人気歌謡

7/7:イ・ヨンジ「Small girl feat. 도경수 (D.O.)」

7/14:イ・ヨンジ「Small girl feat. 도경수 (D.O.)」

7/21:(なし)

7/28:(なし)

