諫山創原作によるTVアニメ「進撃の巨人」シリーズの10周年記念イベントとして、1月27日と28日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催された「進撃の巨人10th ANNIVERSARY “ATTACK FES”」。その2日目公演「Attack 音 体感 Final」が、8月17日にディレイ配信される。

2万人分の会場チケットが即完売だったという「進撃の巨人10th ANNIVERSARY “ATTACK FES”」。「Attack 音 体感 Final」は梶裕貴、石川由依、井上麻里奈らキャスト15人による生アフレコと朗読劇、音楽を担当する澤野弘之、KOHTA YAMAMOTOが参加するオーケストラコンサートで構成され、公演は約3時間50分にもおよんだ。配信チケットは1000円で、ZAIKOにて8月24日20時まで販売されている。アーカイブは8月24日23時59分まで視聴可能だ。

「進撃の巨人10th ANNIVERSARY “ATTACK FES”」Day2「Attack 音 体感 Final」ディレイ配信

配信日時：2024年8月17日（土）19:00～

出演者

キャスト：梶裕貴、石川由依、井上麻里奈、下野紘、谷山紀章、三上枝織、小林ゆう、神谷浩史、小野大輔、朴ろ美、嶋村侑、橋詰知久、花江夏樹、佐倉綾音、沼倉愛美

アーティスト：澤野弘之、KOHTA YAMAMOTO

※朴ろ美のろは王へんに路が正式表記。

(c)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会