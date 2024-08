藤本タツキ原作によるTVアニメ「チェンソーマン」と、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンのコラボについて詳細が発表された。

9月6日から11月4日まで開催されるイベント「ハロウィーン・ホラー・ナイト」の一環で行われる「チェンソーマン」とのコラボ。人気アトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」には、米津玄師が歌うオープニングテーマ「KICK BACK」がBGMとして搭載される。また後ろ向きのコースター「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~」からも、「チェンソーマン × ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~KICK BACK~」が登場。パーク内では「チェンソーマン・ポチタまん ~ベーコン&コーンクリーム~」「チェンソーマン・チュリトス ~ブラッドオレンジフレーバー~」といったフードや、カバンなどに取り付けて楽しめるポチタの「だきつきぬいぐるみ」などが販売される。

