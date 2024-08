井上雄彦が原作・脚本・監督を務めるアニメ映画「THE FIRST SLAM DUNK」の復活上映を記念したイベント「THE FIRST SLAM DUNK “COURT”」が、8月9日から9月1日まで東京・SHIBUYA TSUTAYAで開催される。

8月13日より全国380館以上の映画館で復活上映される「THE FIRST SLAM DUNK」。イベントではSHIBUYA TSUTAYAの1階に、湘北対山王戦の熱量を追体験できるエリア「COURT」が設けられる。来場者はバスケットコートに降り立ったような感覚で、作中のキャラクターやシーンと出会えるという。またリョータのように、手のひらに「No.1ガード」の文字を記すことができるスタンプコーナーも用意される。

試合前の選手たちのロッカールームがイメージされたグッズエリア「LOCKER ROOM」では、公式グッズの一部と復活上映のムビチケカードを販売。7階では作品のグラフィックが一堂に会する「GALLERY」が展開され、体育館の床材をリユースしたビジュアルボードなどが飾られる。そのほか「CAFE」エリアでは、部活に打ち込む学生の弁当をイメージした「部活弁当 」を提供。オリジナルメニュー「安西先生あんまん」「高宮カレーまん」も数量限定で販売される。

「THE FIRST SLAM DUNK “COURT”」

期間:2024年8月9日(金)~9月1日(日)

会場:東京都 SHIBUYA TSUTAYA 1F、7F

(c)I.T.PLANNING,INC. (c) 2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners