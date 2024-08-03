TYPE-MOON・槌田原作によるショートアニメ「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」Season2の配信が決定。本日8月3日に開催された「FGO Expo ～Fate/Grand Order Fes. 2024 9th Anniversary～」1日目の「わかる！わからない？パビリオン」ステージで発表された。
ステージではSeason2のキービジュアルに加え、第1話と第2話をいち早くお披露目。第1話・第2話は「Fate/Grand Order」公式Xと公式YouTubeチャンネルで視聴できる。定期配信1回目となる第3話は8月7日に、以降は毎週水曜日に公開予定だ。
「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」は、人類最後のマスター・藤丸立香の素朴な疑問に英霊たちが振り回されるドタバタコメディ。原作はKADOKAWAのWebマンガサイト・TYPE-MOONコミックエースで連載されている。
ショートアニメ「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」
原作：TYPE-MOON
原案：槌田（TYPE-MOONコミックエース連載、KADOKAWA刊)
監督、キャラクターデザイン、脚本、演出、撮影、 編集：槌田
音楽：毛蟹（LIVE LAB.）、Iruma Rioka（LIVE LAB.）、Pan（LIVE LAB.）
音響制作：INSPIONエッジ
アニメーション制作：DLE
(c)TYPE-MOON / FGO PROJECT