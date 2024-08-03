横浜F・マリノスとニューカッスルが対戦する [写真]=兼子愼一郎、柳澤健太

　3日に行われる『Jリーグインターナショナルシリーズ2024 powered by docomo』横浜F・マリノスvsニューカッスルのスターティングメンバーが発表された。

　ニューカッスルは4－1で勝利した7月31日の浦和レッズ戦から先発を5人変更し、ミゲル・アルミロンやブルーノ・ギマランイスらがスターティングメンバーに名を連ねた。

　対する横浜FMは、エウベルやヤン・マテウス、キャプテンの喜田拓也、新加入のジャン・クルードらがスタメン入りを果たした。

『国立競技場』にて行われる一戦は19時キックオフ予定。試合の模様は『Lemino』で独占生中継される。

◆■横浜FM　スターティングメンバー

▼GK
21　飯倉大樹

▼DF
35　榊原彗悟
45　ジャン・クルード
5　エドゥアルド
24　加藤聖

▼MF
8　喜田拓也
28　山根陸

▼FW
7　エウベル
11　ヤン・マテウス
9　西村拓真
17　井上健太

◆■ニューカッスル　スターティングメンバー

▼GK
19　オディッセアス・ヴラホディモス

▼DF
5　ファビアン・シェア
20　ルイス・ホール
21　ティノ・リヴラメント
25　ロイド・ケリー

▼MF
7　ジョエリントン
24　ミゲル・アルミロン
36　ショーン・ロングスタッフ
39　ブルーノ・ギマランイス

▼FW
11　ハーヴィー・バーンズ
14　アレクサンデル・イサク