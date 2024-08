ExWHYZが7月31日に東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)で全国ツアー「ExWHYZ TOUR 2024 'Futura Free'」のファイナル公演を開催した。

「Futura Free」は5月にスタートした全20公演のツアー。開催地にはmaho、nowの出身地である山形、yu-kiの出身地である埼玉に加え、ExWHYZとして初めてのワンマンライブ開催地となる栃木、岩手、鹿児島などが含まれた。また会場はライブハウスのみならず、クラブも舞台となり、クラブでの公演ではmikinaがDJセットを披露。グループとしての活動の幅を広げることとなった本ツアーでは、1stアルバム「xYZ」や3月発表のバラエティアルバム「Dress to Kill」の収録曲の数々や、ツアーファイナル当日にリリース日を迎えたEP「Sweet & Sour」に収録の新曲もセットリストに組み込まれた。

大雨に見舞われたツアーファイナルはエッジの効いた楽曲「Dresscode」が鳴り響くと同時に幕を開け、スクリーンを使ったスペーシーな映像演出をバックにExWHYZのメンバーが登場。ExWHYZは現在、midorikoとmayuが活動休止中のため、yu-ki、mikina、maho、nowの4人でステージに上がった。2曲目にShin Sakiura作曲による「DIVE」を披露し、マスター(ExWHYZファンの呼称)の体を揺らすExWHYZ。レーザーが飛び交う派手な演出も用意された「You & Me」に続いて、アッパーチューン「FIRST STEP」ではnowが「ここにいるみんなでツアーファイナルを最高のものにしていきましょう!」と呼びかけ、yu-kiは「東京のみんな! 今日は会えてうれしいよ!」と声を上げた。

いよいよ迎えたツアーファイナルのMCでmikinaは「衝撃の事実があります。ツアーファイナルが一番、雨降っとる」とコメント。これは以前より「yu-kiが雨女である」という定説からの発言で、「yu-kiちゃんのすごいところは予報に関わらず雨が降るってところだよ」と付け加える。そんな言葉を受けたyu-kiは「雨でビチョビチョになった人もいると思いますけど、汗でビチョビチョになるくらい盛り上がりましょう!」とポジティブにレスポンスし、場を盛り上げた。

ExWHYZのライブは、メンバーのダンスはもちろんのこと、マスターと生み出す一体感も魅力の1つ。アンセミックなナンバー「STAY WITH Me」ではステージとフロアの全員が腕を掲げてジャンプを繰り返し、盛大なシンガロングが場内に響きわたる。さらに人気曲「Shall We」などでもオーディエンスは心からライブを楽しんでいる様子で、メンバーはマスターを見下ろしながら笑顔を浮かべた。また観客を巻き込んで楽しむ曲もある一方で、大沢伸一プロデュースによる「Wanna Dance」ではExWHYZのストイックなパフォーマンスがフィーチャーされ、オーディエンスはビートに乗せて体を揺らしながら4人の姿に見入った。

ライブ中盤、「xANADU」「BLAZE」のメドレーでドープなトラックに乗せて勇ましい歌声を聴かせ、キレのあるダンスを見せつける4人。「まだ大人しいんじゃない?」「来いよ!」と挑発的な言葉でフロアをアジテートする場面もあった。またMCで4人は、ツアーファイナルに向けてyu-kiの家で決起集会を行ったことを報告。その会ではピザLサイズ2枚、たこ焼き8個入り2パック、ドーナッツ10個、おつまみなどを食べながら早朝5:00までホラー映画を観たと明かした。

キレのあるダンスとゆるいトークのギャップが激しいExWHYZは、mahoの「好きに楽しんでいってね!」という呼びかけから、「ANSWER」を投下。強烈な重低音がフロアを包みこむ。続けて「Des Speeching」へとシームレスにトラックがつながり、VJとレーザーを駆使した照明の中、4人は艶やかなダンスと歌を披露。Seihoがトラックメイクを手がけた“NON STOP MIX”で楽曲が次々に届けられ、クライマックスへと向かう。yu-kiの「うちら今日で全部出し切るからさ! かかって来いよ!」という言葉を合図にキラーチューン「Obsession」になだれ込むと、フロアは熱狂。ひと呼吸おいてから、パフォーマンスが再開し、観客の感情を煽るように「Unknown Sense」「NOT SORRY」と強烈なダンスチューンが連投された。曲中にmikinaが「マスター! マスター!」と叫ぶなど、熱いパフォーマンスが展開され、熱狂のままにライブは締めくくられた。

アンコールではメンバーそれぞれが挨拶。ツアー前から活動休止中のmidoriko、そして本ツアーの最中に活動を休止したmayuへの思いも述べつつ、ツアーファイナルを迎えられたことへの感謝をファンに伝えた。この中でmikinaは「ExWHYZとしては不完全な状態でも活動を続けられたこと、皆さんには感謝しかありません」と声を震わせ、「このツアーでは『今日が一番楽しい』っていつも思えた。この先も足りないものはいっぱいあるけど、これから減るものはなくて、増えるだけだから。mayuちゃんもドリ(midoriko)もそう。明日よりも明後日、明後日よりも明々後日へ。皆さん、また会ってくれますか? 今日よりいい日を作りましょう!」と前向きな思いを語った。その後、ExWHYZは新曲「Sweet & Sour」を披露。この曲ではこの日のために新たにmayuのリップカットを加えて再編集されたミュージックビデオが流れる演出が用意された。そしてExWHYZは最後に「Our Song」を届け、ハッピーなムードでツアーファイナルを無事に終えた。去り際にはmahoが「完走できてよかった」!と笑顔を弾けさせ、ファンはその声に惜しみない拍手を送った。

なおExWHYZは9月8日にZepp Shinjukuで本ツアーの追加公演を開催。この公演にはサポートメンバーとして音楽プロデューサー兼アーティストのShin Sakiura、米津玄師やiriらのサポートを務めるドラマー・堀正樹が参加することがアナウンスされた。ExWHYZは9月28日に沖縄・桜坂セントラルで再追加公演も実施する。

Shin Sakiura コメント

ギター&ベースで参加します! 自分がプロデュースした曲を演奏することはもちろん、ExWHYZの攻めた楽曲を一緒にパフォーマンスするのがとても楽しみです。マスターの皆さん一緒に盛り上がりましょう!

堀正輝 コメント

今回「ExWHYZ TOUR 2024 'Futura Free'」追加公演に参加させていただけるということで、今からすごく楽しみです。9/8はスペシャルな夜になるよう精一杯頑張ります。

セットリスト

ExWHYZ「ExWHYZ TOUR 2024 'Futura Free'」2024年7月31日 Zepp Shinjuku(TOKYO)

01. Dresscode

02. DIVE

03. You & Me

04. FIRST STEP

05. STAY WITH Me

06. フラチナサマー

07. Shall We

08. Fleeting

09. Wanna Dance

10. xANADU

11. BLAZE

12. ANSWER

13. Des Speeching

14. 虜

15. メトロノーム

16. Obsession

17. Unknown Sense

18. NOT SORRY

<アンコール>

19. Sweet & Sour

20. Our Song

ExWHYZ TOUR 2024 Futura Free+ 'Reinforce'

2024年9月8日(日)東京都 Zepp Shinjuku(TOKYO)

ExWHYZ TOUR 2024 Futura Free++ 'Summer Memories in OKINAWA'

2024年9月28日(土)沖縄県 桜坂セントラル