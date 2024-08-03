TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」オリジナルサウンドトラックのデジタル配信がスタートした。
「異世界スーサイド・スクワッド」では、アニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」や「ゴールデンカムイ」などに参加した末廣健一郎が劇中の音楽を担当。オリジナルサウンドトラックにはハーレイたちの冒険を彩る46曲が収録されており、Apple MusicやSpotifyなどで配信されている。
また、第6話のあらすじと先行カットも解禁。ドラゴン退治を終え帰還したハーレイたちは、戦火に燃える砦と仲間のオークたちの変わり果てた姿を目にする。手を下したのは古の魔女・エンチャントレスと、悪の天才科学者・シンカーだった。先遣隊として異世界に来ていた彼らは、帝国に仲間入りし邪智暴虐の限りを尽くしていて……。アニメはTOKYO MX、BS11、ABEMAアニメSPECIAL3チャンネルで放送されている。
TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」
放送情報
TOKYO MX、BS11：2024年7月5日（金）より毎週金曜日24:30～
配信情報
ABEMA アニメ SPECIAL3 チャンネル：2024年7月5日（金）より毎週金曜日24:30～
見放題配信
ABEMA、U-NEXT、アニメ放題：2024年7月5日（金）より毎週金曜日25:00～
Prime Video、DMM TV、dアニメストア、FOD、Hulu：2024年7月8日（月）より毎週月曜日12:00～
各話レンタル配信
Prime Video、Google TV、music.jp、カンテレドーガ、クランクイン！ビデオ、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、Lemino：2024年7月8日（月）より毎週月曜日12:00～
J:COM STREAM、milplus、TELASA、iTSCOMオンデマンド：2024年7月9日（火）より毎週火曜日0:00～
スタッフ
監督：長田絵里
シリーズ構成・脚本：長月達平、梅原英司
キャラクターデザイン原案：天野明
キャラクターデザイン：細田直人
音楽：末廣健一郎
プロデュース：Warner Bros. Japan
アニメーション制作：WIT STUDIO
キャスト
ハーレイ・クイン：永瀬アンナ
ジョーカー：梅原裕一郎
デッドショット：山口令悟
ピースメイカー：子安武人
クレイフェイス：福山潤
キング・シャーク：木村昴
リック・フラッグ：八代拓
カタナ：安済知佳
アマンダ・ウォラー：くじら
フィオネ：上田麗奈
アルドラ：能登麻美子
セシル：福島潤
Suicide Squad and all related characters and elements (c) ＆ TM DC (c)2023 Warner Bros. Japan LLC