金林洋・松本しげのぶ原作によるアニメ「Duel Masters LOST ~追憶の水晶~」が10月4日に配信開始。追加キャスト、メインビジュアル、予告映像などが一挙に発表された。

キャストが発表されたのは、ヒロインであるニイカとクリスタ。記憶を失ったウィンに寄り添うインフルエンサーの少女・ニイカ役を菱川花菜、ウィンの前に突如現れ、彼のすべてを知るという謎の少女・クリスタ役を井上ほの花が演じる。監督を務めるのは、アニメ「デュエル・マスターズ」シリーズ初参加となる福島利規 。シリーズ構成は、長年アニメ「デュエル・マスターズ」シリーズに携わる加藤陽一に決定した。

メインビジュアルに描かれたのは、主人公・斬札ウィンと2人のヒロイン・ニイカとクリスタの姿。3人に迫るアビスベル=ジャシン帝の手と、足元に反射する崩壊した街並みが不穏な雰囲気を漂わせている。予告映像には、月詠みが書き下ろした主題歌「ナラティブ」を使用された。

さらに「Duel Masters LOST」続編の連載とアニメ化も決定。「Duel Masters LOST ~月下の死神~」のタイトルで、8月8日よりWebマンガサイト・週刊コロコロコミックにて連載される。アニメの配信時期などの詳細は続報を待とう。

「Duel Masters LOST ~追憶の水晶~」は、記憶をすべて失った主人公・斬札ウィンの過去を巡る新たな「デュエル・マスターズ」の物語。アニメーション制作はJ.C.STAFFが務め、斬札ウィン役の鵜澤正太郎、アビスベル=ジャシン帝役の羽多野渉はTVシリーズから続投する。

鵜澤正太郎(斬札ウィン役)コメント

「LOSTのウィンはごりごりにメンタルを削られる」と、松本大先生からのアドバイスも頂いております。

今までになかった新しい世界観のデュエル・マスターズ、そしてそんなウィンにチャレンジ出来る事、とても光栄です。

デュエマシリーズに関わられてきた多くの方々の想いも胸に、僕に出来ること全てでLOSTにぶつかっていきたいと思います。

楽しみに待っていて下さい!!!

菱川花菜(ニイカ役)コメント

オーディションの時、表情をコロコロ変えるニイカが愛おしくて、楽しく演らせていただいたのを覚えています。

これからもっと彼女の色んな表情が見られると思うと凄く楽しみです!!

そして、小学生の青春を共に過ごしたデュエル・マスターズの世界を、ウィンと一緒に歩めることが本当に嬉しいです!!

新たに始まるデュエマの物語を楽しみにしていてくださいね~!!

井上ほの花(クリスタ役)コメント

クリスタちゃんを演じさせていただく事となりました。井上ほの花です。

オーディションが決まった時に原作を読ませていただいたのですが、クリスタちゃんの儚なさの中にある芯の強さに惹かれました。そんな彼女を演じることができるなんて!と嬉しくて心がとても熱くなりました!観てくださる皆さんにクリスタちゃんの魅力がしっかり伝わるよう、頑張りたいと思います!

どうぞこれからDuel Masters LOST ~追憶の水晶~をよろしくお願いいたします!

羽多野渉(アビスベル=ジャシン帝役)コメント

LOSTは今までのテレビアニメに比べて、シリアス度がぐっと増した大人向けな印象です。

邪神と再び会えることを嬉しく思います!

WINを見てくださった皆さんも、ここから入ってくださる皆さんも、謎に包まれた物語を楽しんでいただけると幸いです。

全く新しいデュエマの世界、僕たちも収録が楽しみです!

アニメ「Duel Masters LOST ~追憶の水晶~」

2024年10月4日(金)20:00よりデュエル・マスターズ公式YouTube「デュエチューブ」ほかにて配信

スタッフ

原作:松本しげのぶ×作画:金林洋(小学館「週刊コロコロコミック」連載)

ストーリー原案:松本しげのぶ

キャラクターデザイン原案:金林洋

監督:福島利規

シリーズ構成:加藤陽一

キャラクターデザイン:橋詰力

美術監督:明石聖子

色彩設計:石川恭介

撮影監督:茂木智孝

CGディレクター:田所洋行

音響監督:高寺たけし

アニメーション制作統括:松倉友二

アニメーション制作:J.C.STAFF

キャスト

斬札ウィン:鵜澤正太郎

アビスベル=ジャシン帝:羽多野渉

ニイカ:菱川花菜

クリスタ:井上ほの花

TM and (C)2024, Wizards of the Coast, Shogakukan, WHC, ShoPro