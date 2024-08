ミームトーキョーの「超個性」を深掘り、トークイベントにSAEとNENEが出演

2024年8月14日(水)東京・渋谷LOFT9にて初開催されるトークイベント「TALKING about NEXT STEP UP」に、ミームトーキョーが出演する。

「TALKING about NEXT STEP UP」は毎回ゲストを迎え、未来へ向けた話を繰り広げていくトークイベント。3月に開催された第1回目のTEAM SHACHIに続いて、今回が第2回目の開催となる。

ミームトーキョーは6人組女性ユニット。6月26日にリリースされたEP『MEMETIC WORLD』では、EDMやラップ等、ダンサブルな楽曲を取り入れ、アイドルのフィールドを超えた歌唱力、ダンスの演技力をより表現するナンバーで、更なる進化を見せつけた。また、6月1日の大阪・心斎橋VARON公演から、6月30日の福岡DRUM SON公演まで、全国5カ所をまわったONE-MAN LIVE TOUR『物語』も含め、音楽面・パフォーマンス面ともに磨きがかかった状態にあるミームトーキョーの「超個性」を掘り下げる。出演メンバーはSAEとNENEの2名。

彼女たちの最近の音源やライブに関する裏側の話が聞けるという点でも、貴重な機会になるだろう。

チケットは、8月2日(金)20時より、LivePocketにて販売開始される。

<イベント情報>

TALKING about NEXT STEP UP

2024年8月14日(水)東京・渋谷LOFT9

OPEN 18:00 / START 19:00

会場チケット:前売¥2500 / 当日¥3000

※すべて飲食代別。自由席。

※ノンアルコールイベントとなります。アルコールの販売はございませんので予めご了承ください。

※物販アリ

※特典会アリ(詳細は後日発表致します。)

配信チケット:¥1500

ゲスト:ミームトーキョー(SAE、NENE)

司会:上野拓朗(Rolling Stone Japan編集長)

チケット:8月2日(金)20時から発売開始

会場チケット

https://t.livepocket.jp/e/9ydqd

配信チケット

https://twitcasting.tv/loft9shibuya/shopcart/324961

LOFT9告知ページ

https://www.loft-prj.co.jp/schedule/loft9/290904

LOFT9 HP

https://www.loft-prj.co.jp/schedule/loft9

ミームトーキョー HP

https://www.memetokyo.com/