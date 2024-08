音楽ナタリーでは昨年に引き続き、プレイリスト企画「Sounds of Summer」を実施。“夏”をテーマに、さまざまなアーティストの選曲によるプレイリストを随時掲載していく。第5回となる今回は徳利が選んだ10曲をコメントとともに紹介する。

「徳利の夏」PLAYLIST by 徳利

01. 突然 / ZARD

02. Feel fine! / 倉木麻衣

03. Rhapsody in Blue / DA PUMP

04. 東京チャランス 夏祭り~ジャンプ!~TOY BOY / まえけん♂トランス・プロジェクト

05. DOKO / KEN-U

06. Be Water / 徳利

07. LIFE feat. bird / MONDO GROSSO

08. 風になりたい / THE BOOM

09. 夏の終わり / 森山直太朗

10. I Believe / T.O.K.

テーマ「徳利の夏」

みんな元気してる!?

年々厳しさが増してる夏だけど音楽はいつだって聴いちゃうよね。

今回は俺が38年間生きてきた中で今でも夏に聴きたくなる曲をセレクトしました。徳利の新曲も入ってるから絶対聴いてくれ!

誰かの心にちょっとでも刺さってくれたら嬉しいよ!

体調に気をつけて今年も忘れられない夏にしようや!!!!

徳利(トックリ)

2011年に活動を開始したラッパー。2012年に自虐的な思い出ツイートを音読した「徳利からの手紙」が話題を呼び、インターネットを中心に局地的な支持を集め始める。その勢いのままテレビCMにも出演。2017年にフリーEP「FDH」を発表し、2018年に拠点を福岡から東京に移す。2020年3月に1stアルバム「REVOLUTION」、2022年1月に2ndアルバム「EVOLUTION」をリリース。2024年7月に最新シングル「Be Water」を配信した。