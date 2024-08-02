葦原大介原作による舞台「ワールドトリガー the Stage」の第4弾「ガロプラ迎撃編」の追加キャスト、キャラクタービジュアル第3弾が公開された。

10月から11月にかけて東京・シアターHと天王洲銀河劇場、福岡・キャナルシティ劇場、大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで上演される「ガロプラ迎撃編」。追加キャストとして、香取葉子役は竹内夢、三浦雄太役は古賀雄大、若村麓郎役は松原凛、柿崎国治役は松村龍之介、林藤陽太郎役は芝﨑郁久也と立花利仁のダブルキャスト、ガトリン役は小柳心が演じる。また声の出演として、宇佐美栞役に茜屋日海夏、レプリカ役に鯨井康介、ハイレイン役に中村誠治郎、エネドラ役に丸山龍星、ミラ役に松葉朋実が名を連ねた。

S席の特典として、「公演ご当地レプリカデザインのショップバッグ」を用意。チケットは本日8月2日12時から8月12日23時59分まで、ジャンプスクエア9月号（集英社）の誌面にて最速先行申し込みが行われる。詳しくは誌面を確認しよう。

「『ワールドトリガー the Stage』ガロプラ迎撃編」

日程：2024年10月25日（金）～11月4日（月祝）

会場：東京都 シアターH



日程：2024年11月9日（土）～11月10日（日）

会場：福岡県 キャナルシティ劇場



日程：2024年11月15日（金）～11月17日（日）

会場：大阪府 COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール



日程：2024年11月22日（金）～11月24日（日）

会場：東京都 天王洲 銀河劇場

スタッフ

原作：「ワールドトリガー」葦原大介（集英社「ジャンプSQ.」連載／ジャンプ コミックス刊）

脚本・演出：中屋敷法仁

音楽：GIRA MUNDO

キャスト

空閑遊真：植田圭輔

三雲修：溝口琢矢

雨取千佳：其原有沙

迅悠一：高橋健介

小南桐絵：浜浦彩乃

太刀川慶：井澤勇貴

出水公平： 飯山裕太

風間蒼也：廣野凌大

木虎藍：河内美里

絵馬ユズル：百瀬朔

村上鋼：元木聖也

那須玲：田中梨瑚

熊谷友子：美麗

武富桜子：伊波杏樹

ヒュース：山本一慶

香取葉子：竹内夢

三浦雄太：古賀雄大

若村麓郎：松原凛

柿崎国治：松村龍之介

林藤陽太郎：芝﨑郁久也、立花利仁

ガトリン：小柳心

宇佐美栞：茜屋日海夏

レプリカ：鯨井康介

ハイレイン：中村誠治郎

エネドラ：丸山龍星

ミラ：松葉朋実

(c)葦原大介／集英社 (c)『ワールドトリガー the Stage』製作委員会