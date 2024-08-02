28日、さいたまスーパーアリーナで『Yogibo presents 超RIZIN.3』が行われた。
熱いファイトを見せた選手たちが試合後、インタビューに応じた。
RIZIN FF オフィシャルサイト
https://jp.rizinff.com/
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