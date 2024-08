WEST.の23枚目のシングル「まぁいっか!」が9月10日にリリースされる。

表題曲の「まぁいっか!」は“超ポップでハイパーポジティブな自己肯定ソング”で、「POP&POP」も手がけたシンガーソングライターのmeiyoによる提供曲。カップリング曲として、“一心不乱に突き進む”ストレートなメッセージが込められた疾走感あふれるロックナンバー「なりふり」が全盤に収録され、初回盤Aには温かくて優しい気持ちがあふれるピュアなラブソング「I like you!!」、初回盤Bにはコ太朗(テンパーセントカーテン)提供の「諦める主役へ」、通常盤にはET-KINGとNAOKI-Tのタッグが書き下ろした“激アゲパーティーチューン”「ゴールデンタイム」と、セクシーな魅力を炸裂させるファンキーでダンサブルな「Checkmate」が収められる。

シングルの初回盤A・Bには特典映像を収めたディスクが付属する。初回盤AにはWEST.がドタバタ劇に巻き込まれつつ、魔法の言葉「まぁいっか!」でポジティブに進んでいく「まぁいっか!」のミュージックビデオとメイキング、そしてパワーパフボーイズが振付を担当したダンスバージョンのMVを収録。一方、初回盤Bには今年5月にWEST.が出演した野外フェスティバル「METROCK2024 TOKYO」のノーカット映像とリハーサルから裏側を追ったドキュメンタリーが収められる。

また本日8月1日20:30からは「まぁいっか!」発売決定を記念して、WEST.のYouTubeとTikTokの公式アカウントで同時生配信「WESTube&WESTikTok同時配信なんて初の試みやっちゃうけど、まぁいっか!」が行われることも決定。グループでは初の試みとなる同時生配信で、WEST.メンバー7人がニューシングルの魅力を直接伝え、「まぁいっか!」の音源の一部を振付とともに初公開する予定だ。

WEST.「まぁいっか!」収録内容

初回盤A

01. まぁいっか!

02. なりふり

03. I like you!!

04. まぁいっか!(オリジナル・カラオケ)

05. なりふり(オリジナル・カラオケ)

06. I like you!!(オリジナル・カラオケ)

初回盤A付属Blu-ray / DVD

・「まぁいっか!」Music Video & Making , Music Video -Dance Ver.-

初回盤B

01. まぁいっか!

02. なりふり

03. 諦める主役へ

04. まぁいっか!(オリジナル・カラオケ)

05. なりふり(オリジナル・カラオケ)

06. 諦める主役へ(オリジナル・カラオケ)

初回盤B付属Blu-ray / DVD

・METROCK2024 TOKYO -LIVE & Documentary-

OVERTURE / ええじゃないか / Anything Goes / ハート / しらんけど / 春じゃなくても / 超きっと大丈夫 / ムーンライト / アンジョーヤリーナ / 証拠

通常盤

01. まぁいっか!

02. なりふり

03. ゴールデンタイム

04. Checkmate