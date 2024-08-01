野田宏・若松卓宏原作によるTVアニメ「異世界失格」に三宅健太、飛田展男、会沢紗弥、子安武人が出演する。
三宅は大司教エルトン役、飛田はミラー役、会沢はアリア役、子安は教皇役に決定。4人は8月6日放送予定の第5話から登場する。キャストの発表と合わせて、第5話先行カットとWeb予告も公開された。
「異世界失格」は文豪・センセーが異世界で勇者の使命を背負わされる物語。センセー役に神谷浩史、アネット役に大久保瑠美を迎え、毎週火曜日に放送されている。
TVアニメ「異世界失格」
AT-X：2024年7月9日（火）より毎週火曜日23:30～
TOKYO MX：2024年7月9日（火）より毎週火曜日24:30～
BS11：2024年7月9日（火）より毎週火曜日24:30～
MBS：2024年7月9日（火）より毎週火曜日27:30～
北海道テレビ：2024年7月9日（火）より毎週火曜日25:55～
RKB毎日放送：2024年7月9日（火）より毎週火曜日27:00～
名古屋テレビ： 2024年7月13日（土）より毎週火曜日26:30～
配信情報
ABEMA、Netflix
スタッフ
監督：河合滋樹
シリーズ構成・脚本：中西やすひろ
キャラクターデザイン：稲吉智重、稲吉朝子
モンスターデザイン：寺尾憲治
プロップデザイン：岩畑剛一、コレサワシゲユキ（デジタルノイズ）、小高みちる（デジタルノイズ）、灯夢（デジタルノイズ）
美術監督：三宅昌和
美術設定：佐南友理
色彩設計：坂本いづみ
特殊効果：Nexus
2Dデザイン：灯夢（デジタルノイズ）、犬伊勢あや（デジタルノイズ）
3Dディレクター：ヨシダ.ミキ（POLYG）
モデリング協力：アイラ・ラボラトリ
撮影監督：廣岡岳（Nexus）
編集：須藤瞳（REAL-T）
音響監督：明田川仁
音響制作：マジックカプセル
音楽：末廣健一郎
音楽制作：KADOKAWA
アニメーション制作：Atelier Pontdarc
キャスト
センセー：神谷浩史
アネット：大久保瑠美
タマ：鈴代紗弓
ニア：小市眞琴
メロス：木野日菜
ウォーデリア：悠木碧
イーシャ：中原麻衣
ヴォルフ：島崎信長
スズキ：岡本信彦
カイバラ：小野大輔
ユリコ：小原好美
センゴク：杉田智和
さっちゃん：上田麗奈
※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。
(c)野田 宏・若松卓宏・小学館／「異世界失格」製作委員会