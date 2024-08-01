野田宏・若松卓宏原作によるTVアニメ「異世界失格」に三宅健太、飛田展男、会沢紗弥、子安武人が出演する。

三宅は大司教エルトン役、飛田はミラー役、会沢はアリア役、子安は教皇役に決定。4人は8月6日放送予定の第5話から登場する。キャストの発表と合わせて、第5話先行カットとWeb予告も公開された。

「異世界失格」は文豪・センセーが異世界で勇者の使命を背負わされる物語。センセー役に神谷浩史、アネット役に大久保瑠美を迎え、毎週火曜日に放送されている。

TVアニメ「異世界失格」

AT-X：2024年7月9日（火）より毎週火曜日23:30～

TOKYO MX：2024年7月9日（火）より毎週火曜日24:30～

BS11：2024年7月9日（火）より毎週火曜日24:30～

MBS：2024年7月9日（火）より毎週火曜日27:30～

北海道テレビ：2024年7月9日（火）より毎週火曜日25:55～

RKB毎日放送：2024年7月9日（火）より毎週火曜日27:00～

名古屋テレビ： 2024年7月13日（土）より毎週火曜日26:30～

配信情報

ABEMA、Netflix

スタッフ

監督：河合滋樹

シリーズ構成・脚本：中西やすひろ

キャラクターデザイン：稲吉智重、稲吉朝子

モンスターデザイン：寺尾憲治

プロップデザイン：岩畑剛一、コレサワシゲユキ（デジタルノイズ）、小高みちる（デジタルノイズ）、灯夢（デジタルノイズ）

美術監督：三宅昌和

美術設定：佐南友理

色彩設計：坂本いづみ

特殊効果：Nexus

2Dデザイン：灯夢（デジタルノイズ）、犬伊勢あや（デジタルノイズ）

3Dディレクター：ヨシダ.ミキ（POLYG）

モデリング協力：アイラ・ラボラトリ

撮影監督：廣岡岳（Nexus）

編集：須藤瞳（REAL-T）

音響監督：明田川仁

音響制作：マジックカプセル

音楽：末廣健一郎

音楽制作：KADOKAWA

アニメーション制作：Atelier Pontdarc

キャスト

センセー：神谷浩史

アネット：大久保瑠美

タマ：鈴代紗弓

ニア：小市眞琴

メロス：木野日菜

ウォーデリア：悠木碧

イーシャ：中原麻衣

ヴォルフ：島崎信長

スズキ：岡本信彦

カイバラ：小野大輔

ユリコ：小原好美

センゴク：杉田智和

さっちゃん：上田麗奈

※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。

(c)野田 宏・若松卓宏・小学館／「異世界失格」製作委員会