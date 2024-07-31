赤坂アカ・横槍メンゴ原作によるTVアニメ「【推しの子】」第2期より、作中の2.5次元舞台「東京ブレイド」が8月7日放送の第17話から開幕することを記念し、“2.5次元舞台編ビジュアル”が公開された。
併せて明日8月1日から7日までの期間、「東京ブレイド」に登場する新宿クラスタ、渋谷クラスタの各ビジュアルをラッピングしたロンドンバスが走行決定。新宿クラスタのバスは東京・新宿エリアを、渋谷クラスタのバスは東京・渋谷エリアを、各日13時から20時の間に周る。
さらに全国のアニメイトの対象店舗では、新宿クラスタ推しの店舗と渋谷クラスタ推しの店舗にわかれて実施するキャンペーン「東京ブレイド開幕記念『新宿クラスタ』しか勝たん！／『渋谷クラスタ』しか勝たん！」を開催。対象店舗ごとに推しクラスタのキャラクターポスターが掲出される。また東京・アニメイト新宿店、渋谷店を中心とする一部店舗では、キャラクターのスタンディを展示。キャンペーンの詳細は、アニメの公式サイトで確認を。
TVアニメ「【推しの子】」第2期
放送情報
TOKYO MX：毎週水曜日23:00～
BS11：毎週水曜日24:00～
テレビ北海道：毎週水曜日24:00～
サンテレビ：毎週水曜日24:00～
KBS 京都：毎週水曜日24:00～
tvk：毎週水曜日24:00～
テレビ和歌山：毎週水曜日24:00～
三重テレビ放送：毎週水曜日24:20～
KSB 瀬戸内海放送：毎週水曜日24:20～
テレビ愛媛：毎週水曜日24:25～
熊本朝日放送：毎週水曜日24:50～
TSK さんいん中央テレビ：毎週水曜日24:55～
テレビユー福島：毎週水曜日24:58～
FBC 福井放送：毎週水曜日24:59～
テレビ愛知：毎週水曜日25:00～
tbc 東北放送：毎週水曜日25:00～
群馬テレビ：毎週水曜日25:00～
奈良テレビ放送：毎週水曜日25:00～
びわ湖放送：毎週水曜日25:00～
abn 長野朝日放送：毎週水曜日25:20～
KKB 鹿児島放送：毎週水曜日25:20～
UTY テレビ山梨：毎週水曜日25:25～
RCC 中国放送：毎週水曜日 25:25～
NST 新潟総合テレビ：毎週水曜日25:29～
TVQ 九州放送：毎週水曜日25:30～
とちぎテレビ：毎週水曜日25:30～
チバテレ：毎週水曜日25:30～
テレ玉：毎週水曜日25:30～
MRO 北陸放送：毎週水曜日25:30～
SBS 静岡放送：毎週水曜日25:45～
AAB 秋田朝日放送：毎週水曜日25:50～
NBC 長崎放送：毎週水曜日25:56～
IBC 岩手放送：毎週水曜日25:58～
UMK テレビ宮崎：毎週水曜日26:24～
AT-X：毎週金曜日22:30～
配信情報
ABEMA
スタッフ
原作：赤坂アカ / 横槍メンゴ（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）
監督：平牧大輔
助監督：猫富ちゃお / 仁科くにやす
シリーズ構成：田中仁
キャラクターデザイン：平山寛菜
美術監督：宇佐美哲也（スタジオイースター）
美術設定：水本浩太（スタジオイースター）
色彩設計：石黒けい
撮影監督：桒野貴文
編集：坪根健太郎
音楽：伊賀拓郎
音響監督：高寺たけし
音響効果：川田清貴
アニメーション制作：動画工房
キャスト
アクア：大塚剛央
ルビー：伊駒ゆりえ
有馬かな：潘めぐみ
黒川あかね：石見舞菜香
MEMちょ：大久保瑠美
姫川大輝：内山昂輝
鳴嶋メルト：前田誠二
鴨志田朔夜：小林裕介
鮫島アビ子：佐倉綾音
吉祥寺頼子：伊藤静
雷田澄彰：鈴村健一
GOA：小野大輔
金田一敏郎：志村知幸
アイ：高橋李依