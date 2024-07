乃木坂46賀喜遥香「他の5人も私も“アニメ愛”が強いものですから…」アニメ「ATRI -My Dear Moments-」オープニング曲「あの光」レコーディング裏話を語る

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。7月25日(木)の放送では、賀喜も参加している7月27日(土)配信リリースの新曲「あの光」について語りました。賀喜:今回は、私たちの新曲「あの光」についてお話していこうと思います! この曲は7月13日(土)から放送がスタートしているアニメ「ATRI -My Dear Moments-」のオープニングテーマとなっている楽曲で、歌っているメンバーは、先輩の伊藤理々杏さん、岩本蓮加さん、後輩の池田瑛紗ちゃん、井上和ちゃん、同期の田村真佑ちゃんと私の6人です!このメンバーには共通点がありまして、それが“アニメ好き!”。だから、この6人で歌わせていただけて、その曲がアニメの主題歌になることに全員で超喜びました! 本当に夢みたいで、すごくうれしかったです!他の5人も私もアニメ愛が強いものですから、大切に大切に歌いました。そして、生徒(リスナー)のみんなからも楽曲について感想メッセージが届いています。<生徒から届いたメッセージ>「アニメ『ATRI -My Dear Moments-』のオープニング曲『あの光』を聴きました! 遥香先生の声がバッチリ聞こえましたし、ギターの音が軽やかで、気分が晴れやかになるような明るい爽やかな曲で、“絶対にライブでやってほしい”と思いました!『あの光』を歌ってみた感想をぜひ聞きたいです!」(16歳)賀喜:ありがとうございます、うれしい~! この曲は歌詞が超素敵だし、アニメも素敵なストーリーだから、そういうところを伝えられる歌い方ができたらいいなと思って歌いましたね。あとは歌っていて楽しい!「あの光は何?」というフレーズから始まるんですけど、そこを私と和で歌っているんです。(レコーディングは)私が先だったかな? 覚えていないけど“和だったらどうやって歌うだろう?”って、和を想像しながら歌いました。ずっと和を頭の片隅に置きながらレコーディングしましたね(笑)。ちなみに、アニメの第1話では、お話が終わった後に流れたんです。その入りがめっちゃ良いんですよ! メンバーとも「第1話の流れ方めっちゃ良くない!?」って話していました。また、第2話では「あの光」にオープニングムービーがついて、それもめちゃめちゃかわいいし、“アニメのオープニングになるってこういう感じなんだ~”って実感できて超うれしかったです!――その後「あの光」(乃木坂46)をオンエア♪賀喜:お届けしたのは、乃木坂46の新曲「あの光」でした! 始まりも好きなんですけど、やっぱり歌詞が好きですね~。明るい曲っていうわけじゃないんですけど、すごく前向きになれるというか、力が湧いてくる気持ちになります。そして、アニメも素敵ですし、このアニメにもピッタリだと思えるくらい素敵な曲だなって思います。ぜひ、たくさん聴いてほしいですし、アニメのほうもよろしくお願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/