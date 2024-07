アニメ聖地巡礼スポットに景井ひな「めちゃキレイ～！」10代リスナーが『行ってみたい場所』を調査！

TikTokクリエイター、女優、モデルの景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」(毎月第4週目 月曜~木曜)。“ビューひな”こと景井ひなが“所長”を務め、10代のトレンドをSCHOOL OF LOCK!の生徒(リスナー)と研究していく「ビューひな総研」をお送りしています。7月24日(水)の放送では「行ってみたい場所」をテーマに調査を実施。生徒(リスナー)から届いたメッセージを紹介しました。私が行ってみたい場所は長野県にある立石公園(たていしこうえん)です。ここは新海誠監督のアニメ映画「君の名は。」の聖地としても知られている場所で、とても景色がきれいだそうです!映画の描写や写真で見るだけでもとても魅力を感じる場所で、ぜひカメラにその景色をおさめたいと思います! とてもいい景色ということで、「ビューひな総研」にもぴったりの場所なのではないでしょうか!? もし行った際にはレポートします!(19歳)「君の名は。」の聖地巡礼! 私、「天気の子」の聖地巡礼はしたことあるよ! 職員さん(番組スタッフ)が写真を出してくれたんだけど、立石公園めちゃくちゃきれいだね~!夕日もきれいだし、夜景もきれいだし、朝もきれい。どの時間帯に行ってもきれいっていうのがポイント高いね!こういう高い場所に行って(授業を)やりたいな~! 新しいことが生まれそうじゃないですか!? ぜひ行った際はまたレポートしてね!番組では他にも景井が「夏に行きたい場所」について語る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/