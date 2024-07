スポーツ・チャンネル「DAZN(ダゾーン)」は31日、Infront社との契約合意により、2022年から配信を続けるフランスのプロサッカーリーグ「リーグ・アン」(Ligue 1 McDonald’s)の放映権を5年延長し、日本時間8月17日(土)に開幕する2024-25シーズンから2028-29シーズンまで独占配信をすることを発表した。

Infront社とは、フランス・プロサッカーリーグ連盟(LFP)の欧州とアジアの選ばれた地域におけるメディアライツに関しての代理店パートナーで、今回の契約には、スーパーカップ戦である「トロフェ・デ・シャンピオン」も含まれまることが明らかになっている。

なお、「リーグ・アン」開幕節では伊東純也や中村敬斗らが所属するスタッド・ランスや南野拓実が所属するモナコ、オナイウ阿道が所属するオセールの試合などが放送予定となっている。

■「リーグ・アン」配信スケジュール

第1節の主な注目カード(※配信日時はすべて日本時間)

8月17日(土)4:00 スタッド・ランス vs リール

8月18日(日)22:00 モナコ vs サンテティエンヌ

8月19日(月)3:45 ル・アーヴル vs パリ・サンジェルマン(PSG)