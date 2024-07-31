和久井健原作による舞台「東京リベンジャーズ」シリーズの第4弾「－天竺編－」より、全キャラクタービジュアルが公開された。

8月29日から31日まで大阪・森ノ宮ピロティホール、9月4日から16日まで東京・IMM THEATERにて行われる舞台「東京リベンジャーズ－天竺編－」。岩城直弥扮する鶴蝶、西銘駿扮する乾青宗教、坪倉康晴扮する九井一、小南光司扮する灰谷蘭、高橋祐理扮する灰谷竜胆、兼崎健太郎扮する武藤泰宏、大見拓土扮する河田ナホヤ、大見洋太扮する河田ソウヤ、根本流風（アイオケ）扮する橘日向、田邊謙扮する望月莞爾の10キャラクターのビジュアルが新たに発表された。チケットの最終選先行は本日12時よりオフィシャル、各プレイガイドにて行われる。

主題歌は前作に引き続きSir Vanityに決定。そのほかアフタートークも開催され、8月30日に大阪・森ノ宮ピロティホールで2回、9月6日、9日、13日に東京・IMM THEATERで行われる。各回の登壇キャストは公式サイトを確認しよう。

2021年8月に初演が行われ、2022年3月から4月にかけて第2弾「－血のハロウィン編－」、2023年12月から2024年1月にかけて第3弾「－聖夜決戦編－」が上演された舞台「東京リベンジャーズ」。花垣武道役は木津つばさ、マイキーこと佐野万次郎役は松田凌、松野千冬役は植田圭輔、龍宮寺堅役は陳内将が務める。

「舞台『東京リベンジャーズ』－天竺編－」

大阪公演

日程：2024年8月29日（木）～8月31日（土）

場所：大阪府 森ノ宮ピロティホール

東京公演

日程：2024月9月4日（水）～9月16日（月・祝）

場所：東京都 IMM THEATER

スタッフ

原作：和久井健『東京卍リベンジャーズ』（講談社「週刊少年マガジン」KC所載）

脚本・演出：伊勢直弘

主催：和久井健・講談社／舞台「東京リベンジャーズ」製作委員会

制作：Office ENDLESS

キャスト

花垣武道：木津つばさ

黒川イザナ：北村諒

佐野万次郎：松田凌

松野千冬：植田圭輔

龍宮寺堅：陳内将

稀咲鉄太：結城伽寿也

鶴蝶：岩城直弥

乾青宗：西銘駿

九井一：坪倉康晴

灰谷蘭：小南光司

灰谷竜胆：高橋祐理

武藤泰宏：兼崎健太郎

柴八戒：田中涼星

河田ナホヤ：大見拓土

河田ソウヤ：大見洋太

橘日向：根本流風（アイオケ）

橘直人：野口準

佐野エマ：伊藤萌々香

アンサンブル

千堂敦ほか：次原恭兵

山本タクヤほか：瑞野史人

鈴木マコトほか：松山拳也

山岸一司ほか：織田俊輝

望月莞爾ほか：田邊謙

椎野コウスケ、村上歩夢、清水優志、松岡凜、成尾征吾、森山大志

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